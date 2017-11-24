HEDEFİN GÜNLÜK 10 BİN ADIM ATMAKSA…





Bir bilgi işlem uzmanının günde 10 bin adım atma ve kilo vermeyle alakalı söyleyecekleri var…

Kristen Bell ve Dax Shepard günde 10 bin adım atarlarsa, aynı mesafeyi kat etmiş olurlar mı? Hayır. Giyilebilir teknoloji markası FeibusTech’in Bilgi İşlem Yöneticisi Mike Feibus bu durumu şöyle açıklıyor: “Fitness ölçüm cihazı algoritması, kısa boylu bir kişiyi daha çok adım atmış gibi gösterecektir. Yani kısa boylu biri, uzun boylu birine kıyasla daha az mesafe kat etse dahi attığı adım sayısı fazla olacaktır.” Bu durumda Bell, 10.000 adım atsa da Shepard’dan 1,5 kilometre kadar daha az yürümüş olacak. Sonuç: Eğer kilo vermek istiyorsan ve günlük 10 bin adım atmayı hedefliyorsan, yürüdüğün mesafeye ve nabız verilerine odaklan.

