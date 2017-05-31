HAZİRAN AYI BURÇ YORUMLARI



Astrolog Arzu Çağlan, Haziran ayı için burçları yorumladı.

Haziran ayındaki yeni ay, Merkür ile güzel bir açı yaptığı için, tüm burçlarda iletişim, yeni ve çözüme yönelik fikirler, yaratıcılığın artması, cesur planlar için enerji gibi düşünce ve üretme becerilerimize pozitif bir etki getirecek. Seyahatler için olumlu şartlar ve ekstra fırsatlar, umulmadık şanslı davetler de söz konusu olacak. Doğum günü tarihleri yeni aya yakın olan kişiler tüm fırsatları takip etsin ve atak olsunlar.

Aşk ve ilişkiler açısından Balık, Oğlak

Para ve kariyer açısından İkizler, Terazi bu ayın şanslıları.

Yay ve Yengeç dönüştürücü etkilere açık olmalı. Akrepler paralarına, Aslanlar aşk hayatlarına ekstra dikkat gösterip, risklerden kaçınmalıdır.

Sevgili Koç,

9 Haziran dolunayı eğitime başlayacak, seyahat edecek ya da kendi işini pazarlayacak Koçlar için harekete geçirici olacaktır. Bu evrede pazarlama, tanıtım, sunum yapan, büyük kitlelere sunum yapacak Koçların yüzünü güldürecektir. Mesela bu süreçte bir videonuzu veya web sayfanızı paylaşırsanız, beğeniler çok olacaktır. Yüksek eğitime başvurmak, kitap yazmak ya da akademik eserler ortaya koymayı düşünen Koçların süregelen projeleri nihayete kavuşacaktır. Yurtdışında burs veya eğitim fırsatı kovalayan Koçlara da bir cevap gelebilir. Nihai kararınızı verebilir, eğitim rotanızı çizebilirsiniz.

6 Haziran-4 Temmuz arasında Venüs Boğa burcunda olacak. Bu da ayın büyük bir bölümünde kıskançlık, ihtiras, güzelliğe ve lükse aşırı özlemin göze çarptığına dikkat edebiliriz. Yine bu tarihler arasında başlayacak ilişkiler tensel ve kısa ömürlü olabilir.

9 Haziran tarihinde Jupiter’in retrodan çıkışı ile bir hafifleme, hızlanma hissi de, yaşamlarımıza girecektir.

Ancak, ayın büyük bölümünde Mars, Yengeç gibi edilgen bir burçta olacağı için, kararsızlık, ertelemeci veya savunmacı yaklaşımlar, duygusal değerlendirmeler ve hatta depresif tutumlar iş ve sağlık

21 Haziran ve 22 Temmuz arasında Güneş Yengeç burcunda olacağı için Haziran’ın son haftasında annelik, ev, çocuklar, vatan özlemi, sahip olan mekanlar, aile mirası ve aile değerleri gibi kavramlar hayatımızda ön plana çıkar.

Bu ayı kanape kuşu olarak geçiriyorsunuz, bavulunuzu dolaba kaldırın şimdilik. 23 Haziran Yeni Ayı ev ve ailenizle ilgili yeni gelişmelere vesile olacaktır. Evinizi yenileyebilir, değiştirebilir ya da ev, emlak ya da arsa satın alabilirsiniz. Ailenizle olan ilişkileri geliştirmenin tam zamanıdır. Kariyerinizle ilgili planlar yaparak ileriye dönük nasıl bir hedef belirliyorum? Bu hedefe ulaşmak için neler yapmalıyım? sorularını kendinize sorabilirsiniz. Aileyle başbaşa çıkılan bir tatil veya aile yemekleri şu günlerde size en iyi morali verecektir. Yine aileniz vesilesiyle birisiyle tanışmanız yani çöpçatanlık da olabilir.

7-12 Haziran arası miras, ölüm, nafaka, ödemeler, borç, kredi, alacaklar konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eş ya da ortağınızın borçlu olduğu bir konuda elinden para çıkabilir.

20-26 Haziran arası aşk kapınızı çalarak hayatınıza güzellikler getirebilir. Çocuk sahibi değilseniz sürpriz bir hamilelik haberi alabilir ya da çocuğunuz varsa güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcı enerjinizin çok yükseldiği etkiler var.