HAZ AL, KALORİ YAK, ORGAZM OL, MUTLU OL…





Orgazmın seni bulutların üzerine çıkardığı doğru. Peki ya, kalp ve beyin sağlığını koruduğunu, doğal bir yatıştırıcı görevi gördüğünü ve cildine ışıltı kattığını söylesek?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçen Erdoğan, “20 dakikalık cinsel ilişki, yarım saat tenis oynamayla eşdeğer” diyor. Bu da ortalama 200 kalori yakabileceğin anlamına geliyor.

Seks yapmak kalp ritmini hızlandırıyor, tansiyonunu ve nabzını yükseltiyor. Böylece vücudun mutluluk hormonu salgılıyor. Orgazm ise kan akışını hızlandırdığından genital bölgeye kan gitmesini ve böylece dokuların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Hazzın faydalı olmadığını kim söyledi ki!

Bu gecenin tadını çıkar. Elinde böyle bir imkan varsa tabii.

