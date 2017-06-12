HAYVAN BESLEMEN İÇİN 6 SAĞLIKLI NEDEN





Hayvan besleyen insanlara çevresi tarafından sık sık hijyen ve bakımının zorluğu konusunda sorular sorulur. Çünkü bir hayvanla aynı evde yaşamanın hep kötü taraflarına bakılır. Gerçi her hayvan sahibi bu gibi sorulara alışık ve nasıl karşılık vereceği konusunda antrenmanlıdır. Ancak onlarla birlikte olmanın ruha ve bedene nasıl iyi geldiğini bilimsel araştırmalar da gösteriyor.

Tansiyonu dengeler

Hayvan sevmek üzerindeki stresi azalttığından tansiyonunu da belli bir dengede tutar. Özellikle hayvanınla göğüs teması seni rahatlatır ve nefes alış verişlerin düzene girer.

Kalp hastalıklarına engel olur

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kedi ya da köpek sahibi olmak kalp hastalığına yakalanma riskini de bu hastalıktan ölme riskini de yüzde 30-40 oranında azaltıyor. İnanılmaz ciddi bir rakam değil mi?

Depresyona yakalanma riskini azaltır

Hayvan sevmek ve okşamak vücuttaki serotonin ve oksitosin gibi mutluluk veren hormonların salgılanmasını sağlar ve bu da depresyona yakalanma riskini azaltır. Bir hayvanla birlikte olmak güven ve sevginin daima hissedilmesi anlamına gelir.

Stresi alır

Çok stresli bir günün ardından kendini kedinin ya da köpeğinin kollarına bırak. O gerekli tedaviyi senin için yapacaktır. Hayvanınla geçireceğin birkaç dakika bile kanındaki stres hormonu kortizolü düşürür ve bir anda pamuk gibi bir insana dönüşürsün.

Alerjiyi engeller

Birçok ebeveyn çocuğunun alerjik bir bünyeye sahip olduğu gerekçesiyle evde hayvan beslemeye sıcak bakmaz. Hatta bebekler hayvanlarla temas ettirilmez. Ancak yapılan araştırmalar hayvanlarla büyüyen çocukların alerjilere karşı daha dirençli olduğunu göstermektedir.

Ruhumuza ve bedenimize bizden daha duyarlıdır

Hayvanlar vücudunda ve psikolojinde olan değişikliklere karşı aşırı duyarlıdır. Özellikle köpekler değişen psikolojini anlayarak, üzgün olduğun durumlarda seninle daha fazla vakit geçirip yanında olurlar. Aynı şekilde sahibinin kanser olduğunu bile sezen köpekler vardır.

