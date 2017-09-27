HAYATINSENİNELİNDE





“Meme Kanseri için Bilinçlendirme Ayı” olarak bilinen Ekim ayında, yazar ve ressam Özge Günaydın yeni bir farkındalık projesine imza atıyor.

Senoloji Derneği iş birlikteliği ve İstanbul Cerrahi Hastanesi sponsorluğunda meme kanserinde farkındalık yaratmak için başlatılan projeye Pınar Altuğ, Öznur Yakın, Buket Dereoğlu ve Didem Çapa gibi sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim destek veriyor. “#Hayatın Senin Elinde” sloganıyla yola çıkan proje kapsamında, gerçek bir yaşam mücadelesine dair dikkat çekici notları kaleme alan yazar Özge Günaydın’ın ‘Panik Yok, Ben Kanserim’ adlı kitabının imza günü gerçekleştirilecek ve tedavi sürecinde yapılan resimler sergilenecek. Erken teşhis ve ücretsiz tarama gibi konularda fayda sağlamak için gelirinin Senoloji Derneği’ne bağışlanacağı kitap ve sergi çalışması, özellikle sanatseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.

Erken teşhisin önemine vurgu yapmayı amaçlayan projenin sosyal medya ayağında ise geniş kitlelere ulaşmak için #hayatinseninelinde etiketi belirlendi. Sosyal medya kullanıcılarının Facebook ve Instagram hesaplarından fotoğraflarını ve videolarını #hayatinseninelinde etiketiyle paylaşarak katkıda bulunacağı bu farkındalık projesi, düzenli mamografi çektirmenin önemini hatırlatmak ve bunun korkulacak bir şey olmadığını göstermek için yeni bir umut olabilir.

Her çalışmasında sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapan Sanat Seninle Derneği’nin kurucu başkanı yazar Özge Günaydın’ın resim sergisi ve Panik Yok Ben Kanserim kitabı imza günü, büyük bir lansman eşliğinde 17 Ekim Salı günü saat 17:30’da İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde yer alan Art in Hospital sergi salonunda gerçekleştirilecek.

Yer: İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ferah sokak 22 Nişantaşı İstanbul

Tarih: 17 Ekim Salı 17.30

