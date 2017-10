HAYATININ EN ATEŞLİ GECESİ

Sevgilinin yanında yatarken bir başkasıyla seviştiğine dair bilinçaltın sana oyun mu oynuyor? Zor bir durum. Neyse ki bu müstehcen fanteziler, şehvet duygunu hayallerindeki sekse dönüştürmene aracılık edebilir.

Derleyen: Derya Kuş



Aklını başından alan bir sevişmenin tam ortasındasın ve partnerin daha önce hiç denemediği numaralarla seni şaşırtıyor. Çünkü o Jude Law. Ve evet, sen de rüya görüyorsun.

Aslında, uyurken herhangi biriyle -ünlü biri, bir kız arkadaşın ya da eski sevgilin- erotik yakınlaşmalar yaşamak çok normal. Ama seksi rüyalar her zaman cinsel bir anlam taşımaz. Kiminle (ve nerede) işi pişirdiğini iyi analiz edersen, yaşamının farklı yanlarına dair aldığın ipuçlarıyla hayatındaki farklı alanlarda kendini geliştirme imkânı bulabilirsin. Geriye kalan filtresiz sahnelere gelince… Onları sevgilinle denemeye ne dersin?



HEM RAHATSIZ EDİCİ, HEM DE SEKSİ BİR RÜYA.

Sevgilinle

-Ne Anlama Geliyor

Rüyandaki seks, sevgilinden önemli izler taşıyorsa (YouGov araştırma şirketinin güncel bir çalışması, kadınların yüzde 40’ının böyle rüyalar gördüğünü gösteriyor), genellikle ilişkinizin çok sağlam olduğuna işaret eder. Ayrıca, partnerinin özelliklerini giderek daha iyi fark ettiğini de gösterir. The Complete A to Z Dictionary of Dreams: Be Your Own Dream Expert kitabının yazarı, Rüya Psikoloğu Ian Wallace’a göre, örneğin sevgilini rüyanda baskın bir karakter olarak hayal ediyorsan (seni ofiste bir masanın üzerine taşıyor), onu sağlam ve kendinden emin kararlar alan, güçlü bir pozisyonda görmek seni tahrik ediyor demektir.

Öte yandan, DreamsCloud.com ile çalışan Uyku ve Rüya Uzmanı Angel Morgan, eğer bir sorunun varsa -hele de cinsellikle ilgiliyse- bunun da muhakkak rüyalarında kendini ele vereceğini söylüyor. Örneğin tam da sevişme ateşlenmeye başlamışken uyanmak, onunlayken kendini olduğun gibi ifade etmek konusunda geri durduğuna dair sinyaller verir.

-Rüyadan Gerçeğe

Dün geceki rüyanın şehvetli detaylarını, sözlü bir ön sevişme gibi sevgiline anlat. Bu, bir sonraki sevişmenizi hiç olmadığı kadar erotik yapabilir (hatta ilişkinizdeki diğer problemleri bile çözebilir). The New Sex Bible kitabının yazarı Seksolog Jessica O’Reilly, “Sabah sevgiline hoşça kal öpücüğü verirken, ona dün geceki vahşi rüyalarında başrolü oynadığından bahset ve gün boyu mesajlarınla bunu hatırlat” diyor. Süslemekten de çekinme. Sex with Emily podcast’inin sahibi Seksolog Emily Morse, bunun denemek istediğin yeni pozisyonları gündeme getirmek için harika bir fırsat olduğunu söylüyor. Rüyanda, sevgilinin vibratörü senin üzerinde nasıl kullandığından bahset ve bu geceki aksiyonun tohumlarını at.

Eski Sevgilinle

-Ne Anlama Geliyor

Zannettiğin gibi onu özlediğin ya da yeni sevgilinin ona benzemesini istediğin anlamına gelmiyor. Şaşırtıcı ama, bu tür rüyalar tamamıyla seninle ilgili. Wallace, “Bu, genellikle eski sevgilinin, sende de olmasını çok istediğin bir huyu veya özelliğine işaret eder” diyor. Örneğin, havaalanında seviştiğinizi görüyorsan (havaalanı, bir planı uygulamaya geçirme konusundaki arzunu temsil ediyor), eski sevgilinin varlığı, hedefine ulaşmak için onun iş bitirici özelliğine sahip olmak istediğinin göstergesi olabilir.

-Rüyadan Gerçeğe

Göstergeler tamamsa, biraz da gerçeklerden bahsedelim: Gördüğün rüyanın anlamı ne olursa olsun, bir anda ortaya çıkan eski sevgili, kendine has seks maharetlerini gösterdiği geçmiş anıları da beraberinde getirir. Onlardan neden faydalanmayasın ki? Ama ateşli rüyanı, şimdiki partnerinle adım adım taklit etmeye kalkışma (bu kötü bir fikir). O’Reilly, bunun yerine hangi pozisyonları daha çok sevdiğini onunla paylaşmanı öneriyor. Eski aşkının oral seks konusundaki yaratıcılığına bayılıyor muydun? O hâlde, sevgiline seks oyuncaklarından birini ödünç vererek, dili ve vibratör ile harikalar yaratmasına izin ver. Ya da biraz yol göstererek işi onun ‘usta’ parmaklarına bırak.

Kız Arkadaşınla

-Ne Anlama Geliyor

Eğer erkeklerle ilgileniyorsan, cinsel yönelimini yeni baştan sorgulamana hiç gerek yok. Rüyanda başka bir kadınla yattığını görüyorsan muhtemelen bu, kabullenmeye başladığın feminen yönlerini (şefkat duygusu ve anaçlık gibi) temsil ediyordur. Diyelim ki hırslı bir kadın yönetici, uykusunda başka bir kadınla seviştiğini görüyor. Bundan, beraber çalıştığı insanlara uyum sağlamaya ve çalıştığı insanlara karşı daha duyarlı olmaya ihtiyaç duyduğu mesajını alabilir. Ayrıca, aşk hayatındaki duygusal bağın güçlenmesini de arzu ediyor olabilirsin.

-Hayalden Gerçeğe

Sevişmeyi, sevgilin senin kadınsal bölgelerinin keyfini çıkarırken onu izleyebileceğin şekilde uzun ve şehvetli hâle getirmeye çalış. Morse, “Her şeyi yavaşlat ve aceleye getirme” diyor. Örneğin ona, elbiselerini usul usul çıkarmasına bayıldığından bahsedebilirsin. Bu esnada göz temasını unutma. Morse, birbirinizin gözlerine bakmanın sizi daha da yakınlaştıracağını söylüyor.

Bir Ünlüyle

-Ne Anlama Geliyor

İlk bakışta, rüyanda gördüğün kişiyi çok çekici bulduğun ve onunla yatmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğin anlamı çıkabilir. Ama Morgan’a göre bu, çoğu zaman sosyal çevrenden veya partnerinden ilgi beklediğin gerçeğine işaret ediyor. İşin garibi, Morgan, bunun mastürbasyon yapmanın pozitif bir yan etkisi olabileceğini söylüyor. Sen kendini bu kadar harika hissederken neden Jared Leto gelip de seni tahrik etmek istemesin ki?

-Hayalden Gerçeğe

Yatağında ünlü bir aktörle sevişme heyecanını, ‘konulu’ filmlerinizde kullanabilirsin. O’Reilly, bunun cinsel yaşamınızdaki sıkıcılığın panzehiri olabileceğini söylüyor. Ayrıca, alışılagelmiş rolleri yeniden oynamak yerine (hizmetçi kız gibi), senin burlesque dansçısı, onunsa sahneden gözlerini alamayan bir izleyici olduğu ya da Jane ve Tarzan rollerine girdiğiniz gerçek fanteziler deneyin. Sahnelediğiniz oyunun gereğinden fazla gerçeğe dönüşme ihtimaline karşı oyunu bitirecek bir anahtar kelime belirleyin.

