HAYALİNDEKİ İŞİ KAPTIN! PEKİ YA SONRA…





Öncelikle tebrikler, başardın! Sonunda istediğin işe girdin ve maaşın artık borçlarını kapatmaya yetecek düzeyde. Ama bir dezavantajı var: Biraz kilo almaya başladın.

TUZAK #1

Eve gece haberlerinden önce geldiğin günleri zor hatırlıyorsan, sana kötü bir haberimiz var: International Journal of Obesity dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre haftada 40 saatten fazla çalışan kadınlar, obeziteye daha yatkın oluyor. Korkutucu!

KAÇIŞ PLANIN: Bu tuzaktan kaçmanın en ideal ve basit yolu öğünlerini önceden planlamak. Ama buna vaktim yok diyorsan, sana bir kelimelik bir çözümümüz var: Yumurta. The De-Stres Effect kitabının yazarı Charlotte Watts’a kulak ver: “Yumurta, vücut için en iyi biyolojik olarak kullanılabilir protein formudur. Üstelik hazırlaması en hızlı yiyecektir. Akşam yemeğinde kendine bir frittata ziyafeti çekmek en fazla on beş dakika sürer. Yarısını yiyip, diğer yarısını ertesi gün kahvaltı veya öğlen yemeğinde tüketebilirsin.” Alternatif olarak akşamdan iki-üç tane yumurta haşlayıp, ertesi gün evden çıkarken yanına alabilirsin. Tabii ofiste senin sıkıcı olduğunu düşünenler de olacaktır. Ama lütfen onlara kulak asma ve kırk yılın başında yaptığın dürüm kaçamağını, haftalık alışkanlığa dönüştürme.

TUZAK #2

Tebrikler! Terfi aldın ve artık üst düzey yönetici olarak şirketin sana en şık restoranlarda dilediğini sipariş edebileceğin bir kredi kartı verdi. En pahalı şarabı açtırmadan önce bizi dinle.

KAÇIŞ PLANIN: Yemek masrafların şirket tarafından karşılanıyor olsa da kendin ödüyormuşsun gibi düşünmende fayda var. Columbia Üniversitesi’nde obeziteyle ilgili araştırmalar yapan Dr. Andrew Rundle, “Yöneticiler müşterileriyle iş yemeğine çıkınca kendilerine ekstra içki veya büyük bir porsiyon yemek için izin verme eğiliminde” diyor. Bu tarz yemeklerde kendine tek kadeh limiti koy. Alkol aldığın zaman normalden daha az ve daha yavaş yağ yakarsın çünkü vücut yakıt olarak yağ yerine alkolü kullanır. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yer alan bir makale, iki kadeh içki içmenin yağ yakımını yüzde 73 oranında azalttığını belirtiyor. Daha fazla söze gerek var mı?

TUZAK #3

Son teslim tarihleri, sağı solu belli olmayan patronunun seni her odasına çağırdığında yaşadığın stres… Gelsin kafeinli içecekler, karbonhidratlar, tuvalette sessiz sessiz ağlamalar…

KAÇIŞ PLANIN: Lambert, “Keyif verici serotonin hormonu salgılayan gıdalara yönel” diyor ve ekliyor; “Başlangıç olarak kahve yerine daha doğal olan diğer kafein deposu yeşil çayı tercih et. Vücut yeşil çaydan aldığı kafeini daha farklı işlediği için serotonin hormonu oluşumu engellenmemiş olur. Aynı zamanda içindeki L-theanine aminoasidi sayesinde sakinleştirici GABA (gamma-aminobutirik) asidi salgılanır ve stres seviyen düşer.” Aynı zamanda serotonin destekleyici triptofan kaynakları olan kuru yemişler, soya, tofu, yumurta ve kırmızı ete beslenmende yer ver.

