HAYALET ADAMLARIN SIRLARI





Universal Pictures

Senin de başına gelmiştir. Yakışıklı bir erkekle tanıştıktan sonra aklından onunla ciddi bir ilişki yaşayacağını geçirirsin. Hatta ilk randevuda her şey dilediğin gibi gitmiştir. Derken… Bir anda izini kaybettirip hayalete dönüşüverir. Hatta ‘o’ adamı düşünmek bile rahatsız edici hale gelir. İlk buluşmadan sonra kaybolan erkeklerin sırlarını deşifre ediyoruz.

%40- Üzgünüz ama senden etkilenmemiş. İlk görüşmeden sonra ortaya çıkmamasının en gerçekçi ve basit nedeni bu.

%30- Diğer seçenekleri keşfetmekle meşgul. Tanışma aplikasyonları sayesinde (bknz. Tinder) önünde yüzlerce seçenek var. Bu kadar çok alternatifinin olması dengesiz davranmasına neden oluyor.

%15- İş yerinde yaşanan kriz dolayısıyla sana zaman ayıramıyor. Merak etme, işlerini yoluna koyar koymaz seni arayacaktır!

%10- Seni tam anlamıyla hayatına dahil edemiyor. Ancak hayatından çıkarmak konusunda da emin değil. Bu yüzden aranızdaki ilişkiyi askıya almış durumda.

%4,99- Yeni biriyle tanıştı veya eski sevgilisiyle barıştı. İkisi de aynı derecede korkunç ama net olan durum şu ki, senle yüzleşmekten kaçıyor.

%0,1- Senin için sürpriz bir buluşma ayarlarken trajik bir kaza geçirdi. Seni tekrar aramak için iyileşmeyi bekliyor. (mu acaba?)



