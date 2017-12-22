HAVUCUN KAÇ FAYDASINI BİLİYORSUN?





Şekersiz tadı ve muhteşem rengiyle havuç hemen hemen herkesin sevdiği bir besindir. İçeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle de besin zincirinde önemli bir yer tutan havucun suyunu sıkarak da tüketebilirsin.

1– Mide ve bağırsak kanamalarında karşı çok faydalıdır.

2– Havuç, A vitamini ve bol minerali ile karaciğerin kendi kendini tamir etmesini sağlayarak kuvvetlendirir. Özellikle enginar ile birlikte yenirse, karaciğerden ileri gelen sarılığı giderir.

3– Safra miktarı ve akışını artırır.

4– Bağırsakları tedavi eder. Yara ve iltihaplarının iyileşmesine yardım eder.

5– Ruhi yorgunluk içinde olanlara faydalıdır.

6– Kanı temizler.

7– Vücuttaki üre asidi, ürat tuzları maddelerini idrarla dışarı atarak romatizma, mafsallarda ürat birikmesi, kum ve taş sorunlarına karşı oldukça etkilidir.

8– Bol A vitamini ile gözlerin görme kapasitesini artırır.

9– Her türlü hücrelerin çalışmasını ve yenilenmesini sağlar.

10– Cilde temizlik ve pembelik verir.

11– Yaşlılığı geciktirir.

İçerdiği protein sayesinde birden fazla hastalığa şifa kaynağı oluyor. Havuç suyun faydaları sayesinde kendinizi daha iyi ve zinde hissedeceksin. Özellikle kansızlık yaşayan insanlar için birebir.

