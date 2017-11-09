HASSASİYETİ ORTADAN KALDIR





Dişlerini beyazlatmanın güzelliğine de katkısı olabilir ama hassas dişlere sahip kişilerin deneyimleri bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor.

Dişlerine giren derin sancıları düşün. Sanki buz küpleri diş çukurlarını deşiyormuş gibi… New Yorklu Kozmetik Diş Hekimi Peter Auster, “Diş beyazlatmada kullanılan peroksit, fazla diş fırçalamaktan ya da çürüklerden dolayı delinmiş ya da hassaslaşmış diş minenden geçerek dentindeki (diş kemiği) sinirlerine ulaşıp hassasiyete neden olabilir” diyor. Diş hassasiyetinden tek uygulamada kurtulmak için, Colgate Sensitive Pro-Relief Hassasiyet Giderici Polisaj Patı’nı deneyebilirsin. Çözülmeyen bir kalsiyum bileşiğinden oluşan Pro-Argin™ teknolojisine sahip cila, tek bir uygulamadan sonra hassasiyete karşı anında ve uzun süreli rahatlama sağlıyor.

