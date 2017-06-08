HASSAS CİLDİNİZİ GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN HİPP BABYSANFT GÜNEŞ ÜRÜNLERİ İLE KORUYUN

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BİR SONRAKİ YOGA DERSİNDE DAHA ENERJİK OLMAK İÇİN… Yoga yapmak için pek çok neden var. Yoga dersleri, vücuda esneklik, güç kazandırmanın yanı sıra, zihin ve beden arasındaki bağı da güçlendirmesi bakımından önemli. Bazı […]













7 DAKİKADA SIKI KARIN, SIKI POPO Antrenör Jen Selter’ın özellikle karın kaslarını çalıştırmak için hazırladığı bu çalışma, bir yandan tüm vücudnn sıkılaşması ve forma girmesi için de zengin hareketlerle dolu.











