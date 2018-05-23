HASSAS BÖLGELER İÇİN…





Cildindeki hassas bölgelerindeki koyulaşmadan muzdaripsen, sana yeni bir önerimiz var.

Genel olarak hem kadın hem de erkekte görülen genital bölge, koltuk altı, diz ve dirsek kısımlarındaki renk tonu farklılıkları ve koyulaşma, karşılaşılan en yaygın problemlerden biridir. Vücudun hassas bölgelerinde ortaya çıkan bu estetik görünüm, renk ve şekil bozuklukları kişinin sosyal ortamlarda özgüvenini azalmasına neden olurken, aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik sorunlara da beraberinde getirir.

Viaxi Whitening Cream, özellikle (genital, bikini, koltuk altı gibi) hassas cilt bölgelerindeki renk değişimini sorunlarına yardımcı olmak için doğal bitki özlerinden oluşan özel bir formülle üretilmiştir. Bu bölgelerde oluşan renk dengesizliğini ve kararmayı gidermek ve daha estetik bir görünüm amaçlı kullanılan bitkisel bir kremdir. Cildin rengini dengeleyen melanositlerin baskılayan Triticum Aestivumözü, cilte canlılık veren ve ölü hücreleri temizleme etkisi ve yenileme özelliği olan Aleovera, Viaxi Whitening Cream içeriklerindeki doğal bitkisel maddelerdir. Cilt tarafından kolay emilebilme özelliği sayesinde daha hızlı cilt yüzeyine nüfus ederek uzun süreli etki sağlar. Düzenli kullanımla uygulama bölgelerine daha parlak ve canlı bir görünüm sağlayarak cilt tonunun dengelenmesine yardımcı olur. Cilde alerjik etkisi olmadığı için uzun ve etkin kullanım için uygundur.

Armoni Medikal tarafından üretilen Viaxi Whitening Cream, cilt üzerinde oluşan bu hassas bölgelerdeki koyulaşmaların çözülmesine ve uzun süreli kullanımda ise ciltte ipeksi bir tabaka oluşturulmasına yardımcı olur.

Eczane Satış Fiyatı: 54 TL

