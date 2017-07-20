HARUN KOLÇAK’I KAYBETTİK…





Sanatçı Harun Kolçak, 19 Temmuz 2017, saat 22.55’te Acıbadem Maslak Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir şu açıklamayı yaptı,”Değerli sanatçımız Harun Kolçak ileri evre küçük hücreli metastatik prostat karsinomu tanısı ile izleniyordu. Hem onkolojik tedavi hem de yoğun destek tedavisine rağmen, kendisini ileri evre hastalık sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”

Kolçak’ın cenaze namazının cuma namazına müteakiben Teşvikiye Cami’nde kılınacağı ve Bursa’nın Gemlik ilçesinde annesinin yanına defnedileceği bildirildi.

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

Harun Kolçak, 15 Temmuz 1955 İstanbul doğumludur. Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve bas gitaristtir. Sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın oğludur.

1955 yılı İstanbul doğumlu sanatçı Saint Benoit’de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştır. 1977’de Erkin Koray’ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

Biz de WH ailesi olarak çok üzgünüz. 90’larda Türkçe Pop Müzik tarihine bambaşka bir soluk getiren ve en iyi erkek seslerinden biri olan Harun Kolçak’ı kaybetmenin derin acısını taşıyoruz. Sevenlerinin, yakınlarının, hepimizin başı sağ olsun!



