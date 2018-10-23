HARRY STYLES, GUCCI CRUISE 2019 KAMPANYASININ YÜZÜ OLDU!





İngiliz oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı Harry Styles, Gucci Cruise 2019 Erkek ‘Tailoring’ Kampanyası için Kuzey Londra’da bir fish and chips restoranından çıkıp Roma’nın kuzeyindeki Viterbo civarında yer alan tarihi Villa Lante’ye doğru yola çıkıyor.

Harry Styles, 2018 Sonbahar/Kış koleksiyonu için geleneksel bir Londra kafesinde, yanında evcil tavuk ve köpekleriyle Gucci özel dikim giysileriyle fotoğraflanmıştı, sosyal medyada büyük ses getiren kampanyada Harry Styles’ın sempatik karakteri, Alessandro Michele‘nin yaratıcı styling’iyle birlikte rengarenk bir dünya yaratıyor.

Cruise 2019 içinse genç İngiliz’in yolu; bir koyun, keçi ve domuzcukla, yani daha fazla evcil hayvanla birlikte 16. yüzyıldan kalma bir İtalyan villasının Rönesans bahçelerine, Mannerist’e düşüyor. Bu rengarenk ve zengin mekanda Glen Luchford tarafından fotoğraflanan Harry Styles, koleksiyonun terzi elinden çıkma teknik parçalarını giyiyor. Üstelik tüm parçalar desenleri, renkli jakarlı yapıları, kabartmalı örgüleri, yamaları ve alışılmadık proporsiyonlarıyla Gucci’lenmiş!

Kampanya, Harry Styles’ın kendine has şehirli havasıyla taşıdığı Gucci terzi gardırobunu, son derece oyunbaz bir şekilde, antik objeleri çevreleyen süs havuzlarıyla, yeraltı odalarıyla ve labirentlerle bezeli, klasik şekilde stilize edilmiş bahçede fotoğraflıyor.



