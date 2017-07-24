HAP BİLGİLER: PAZARTESİ SABAHLARINI SEVİN ÇÜNKÜ…





Güzel Haber

Pazartesi sabahlarını sevmek için bir nedenimiz var: Birleşik Krallık’ta yapılan bir çalışma, haftanın ilk çalışma günü sabah 10.06’da (evet, küsuratlı) kadınların kendilerini en iyi şekilde gördüklerini buldu. Belki de hafta sonunun tazeliği hâlâ üzerimizdeyken kendimizi iyi hissediyoruz!

Kaynak: Premier Laser Clinic



AL & ÇIK

Stowaway Cosmetics and Poshly’nin yaptığı bir araştırma, kadınların yüzde 80’inden fazlasının son kullanma tarihi geçmiş makyaj malzemeleriyle dolaştığını söylüyor. Ayrıca ortalama 40 makyaj malzemesine sahip olmamıza rağmen yalnızca beş tanesini düzenli kullanıyoruz! O zaman favori malzemelerini yenilemeye ne dersin?

