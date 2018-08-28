HANGİSİNİ YEMELİYİM?



Dondurulmuş muz mu dondurma mı? Soya fasulyesi mi nohut mu? Çavdar ekmeği mi çok tahıllı ekmek mi? Otlayan hayvanın eti mi besi hayvanının eti mi? Siyah sarımsak mı bildiğimiz sarımsak mı?.. Diyetisyenler ve beslenme uzmanlarının tavsiyeleri farklılık gösterse de seçim yapmak zorunda kaldığımızda neyi neden seçeceğiz? İşte cevapları…

Badem ezmesi / Fıstık ezmesi:

Badem yağı, E vitamini bakımından çok daha zengindir. Üstelik bağışıklık sistemini destekler ve ilişkili hastalıkların iyileşmesinde rol oynar. Tercih: Badem ezmesi.

Avokado püresi / Tereyağı

Tereyağının 100 gramı yaklaşık 91 gr. yağ içerir. Avokado püresinin 100 gramında ise yaklaşık 14 gr. yağ bulunur. Avokadonun yağ asitleri, zeytinyağınınkine benzer. Demir bakımından zengindir. Kolesterol seviyelerini düşürmede de etkilidir. Tercih: Avokado püresi.

Çilek/ Çilek suyu

Çilek, kalp hastalıkları riskini azaltmada etkilidir. Beyinsel gelişimi destekler ve yüksek antioksidan kapasitesiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı koruyucudur. Sadece bir porsiyon çilek tüketmek bile günlük C vitamini ihtiyacı karşılar. Çileğin kendisini tüketmek kalori anlamında bize daha çok faydası dokunacak ve daha çok lif almamızı sağlayacak. Tercih: Çilek.

Siyah fasulye unu / beyaz un

Siyah fasulye unu, buğday ununun kullanıldığı her yere girdi diyebiliriz. Siyah fasulye glüten içermediği için başta çölyak hastaları olmak üzere glüten ile başı dertte olan herkese önerilen bir besin haline geldi ve çölyak hastaları da artık börek çörek yiyebiliyor. Siyah fasulye unu kan şekerini dengeleyip kalp hastalıkları riskini aza indirdiği gibi kolesterolü düşürmede de yardımcı… Tercih: Siyah fasulye unu.

Antep fıstığı / Tuzlu kraker

Tuzlu krakeri tüketirken vücudumuza ne kadar tuz aldığımızı fark etmeyebiliriz. Bu durum da yüksek tansiyon ve kalp gibi bazı kronik hastalıklar bakımından zaten var olan riskin yükselmesi demektir. Antep fıstığının riski ise aşırı yemektir. Porsiyon kontrolünü sağlarsanız 100 gramı günlük yağ ve protein ihtiyacını karşılar. Tercih: Antep fıstığı.

Dondurulmuş muz / Dondurma

Muz; son derece iyi bir B6, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Muz yemekle hem iyi bir vitamin-mineral kaynağı tüketmiş olursunuz hem de az kalori alırsınız. Örneğin küçük boy bir tek muz, yaklaşık 105 kcal’dir. Tercih: Dondurulmuş muz.

Nohut / Soya fasulyesi

Nohut; A, C, K, B6, B12 ve E vitaminleri açısından zengindir. Aynı zamanda lif oranı da yüksek olduğu için kolesterolü dengelemede ve kalp sağlığını korumada yardımcıdır. İçerdiği demir sayesinde de metabolizma ve bağışıklık sisteminin sağlığına katkıda bulunur. Üstelik soya ve ürünlerinde GDO olaylarına daha sık rastlanır. Tercih: Nohut.

Çavdar ekmeği / Çok tahıllı ekmek

Çavdar ekmeği, çok tahıllı ekmekle kıyaslandığında, bağırsakların düzenli çalışması ve bağırsak sağlığının korunmasında daha etkilidir. Dahası, çavdar ekmeğinin glisemik indeksi düşüktür. Bunun anlamı, yedikten sonra kan şekerini yükseltme hızının daha düşük olmasıdır. Bu sayede çavdar ekmeği daha uzun süre tok tutar. Diyet dostudur. Tercih: Çavdar ekmeği.

Serbest gezen hayvan eti / Besi hayvanı eti

Otlayarak beslenen ve yayılan büyükbaş hayvanların etinde besicilikle yetiştirilen hayvanlara kıyasla daha fazla Omega 3 yağ asidi bulunur. Linoleik asit bakımından da daha zengindir. Hayvan sürekli hareket ederek otladığı için etinin yağ oranı da düşüktür. Arazideki kekik gibi taze otları da yediği için daha lezzetlidir. Kolesterolü azdır, A ve E vitamini ise daha fazladır. Belki daha zor pişer ama insan sağlığı için faydalıdır. Tercih: Serbest gezen hayvan eti.

Karnabahar pilavı / Pirinç pilavı

Karnabahar pilavı yediğinizde pirinç pilavına kıyasla daha az kalori ve karbonhidrat alırsınız. Bu pilav, aynı zamanda lif ve antioksidan zenginidir. Kalorisi ise normal pirincin sekizde biri kadardır. C, K ve B6 vitaminleri bakımından zengindir. Tam bir kış sebzesidir çünkü küçük boy bir karnabaharda portakalın iki katı C vitamini bulunur. Tercih: Karnabahar pilavı.

Şalgam püresi / Patates püresi

Şalgam hem daha az kalori içerir hem de patatesin iki katına yakın C vitaminine sahiptir. Lif, K, A, E, B1, B3, B5, B6, B2 vitamini ve mangan, potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum ve bakır zenginidir. İyi bir fosfor, Omega 3 ve protein kaynağıdır. Tercih: Şalgam püresi.

Hindistan cevizi sütü / Krema

Hindistan cevizi sütü, iyi yağ asidi kaynağıdır. Kilo vermek isteyenler için de bu yağ asitleri yararlıdır. Bağışıklık sistemini desteklediği gibi kalp sağlığını da korur. Cildi kusursuz ve aydınlık, saçları güçlü ve parlak hale getirir. Tercih: Hindistan cevizi sütü

Siyah sarımsak / Beyaz sarımsak

Siyah sarımsak tam bir vitamin ve mineral deposu. B1, B6, C vitamini ile kalsiyum, manganez, kükürt ve fosfor da içeriyor. Kokusuz olması, antibakteriyel, antiviral ve antifungal bileşenler barındırması diğer artıları. Antioksidan seviyesi yüksek; kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve Alzheimer’a karşı da koruyucu. Ağız kokusu yapmıyor, tadı da acı değil. Tercih: Siyah sarımsak.

Kabak spagetti / Spagetti

Sakız kabağını, sebze soyacağı ile ince şeritler halinde kesince kabak spagetti malzemeniz hazır demektir. Bu, tıpkı spagetti gibi üzerine dökülen farklı soslarla farklı lezzetlere bürünen bir malzeme. Ancak sakız kabağının 100 gramı ortalama 17 kcal içerirken, spagettinin 100 gramı 150 kcal içerir. Üstelik spagetti ile karbonhidrat ağırlıklı beslenirken, kabak ile sebze ağırlıklı beslenmiş olursunuz. Tercih: Kabak spagetti.

Kakao / Çikolata

Kakao, içerdiği 621 antioksidan ile bir rekortmen ve serbest radikallere karşı da tam bir savaşçı. Kalp damar sistemini koruyor ve tansiyonu da düşürüyor. İçerdiği magnezyum ve yüksek lif oranı bir yana kan şekerini de dengede tutuyor, sindirim sistemini de koruyor. Süt, yoğurt, meyve üzerine rahatça kakao ilave edebilirsiniz. Tercih: Kakao.

Kaynak: Diyetisyen Emre Uzun

