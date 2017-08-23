HANGİSİ DAHA AĞIR?





Çoğu fitness profesyoneli, ağırlık egzersizi ve düşük karbonhidratlı diyet kombinasyonunu, incelmenin anahtarı olarak görüyor.

National Strength and Conditioning Association’ın Bilim Şefi Doktor Carwyn Sharp, “Fazla yağ tükettiğinde, günde 50 gramdan fazla karbonhidrat almadığında ve protein alımını azalttığında (yani ketojenik bir diyet uyguladığında) vücudun, enerji üretmek için yağlardan yardım alır; böylece daha fazla yağ yakarsın” diyor. Ancak bazıları için çok az karbonhidrat tüketmek tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Eğer iki haftadan daha uzun süredir aşağıdaki durumlar söz konusu oluyorsa, yavaş yavaş karbonhidrat alımını arttır (günlük 150 grama kadar).

YORGUNLUK

Çok yoğun olmayan bir ağırlık setinden sonra bile spor salonunu terk etme hissi yaşıyorsan, biraz yakıta ihtiyacın olabilir. Egzersiz seansından yaklaşık bir saat önce elma ya da muz ye (ikisinde de 25 gr karbonhidrat var).

BAŞ AĞRISI

Vücudun enerji için yağları yakmaya başladığında, keton adı verilen bir molekül üretir. Onu idrar yardımıyla atarken beraberinde vücudundaki sodyumu da atarsın. Bu durum ise susuzluğa ve baş ağrısına sebep olur. Gün boyunca normale göre daha fazla su içmeli ya da egzersiz öncesi sodyumlu içecek takviyelerinden faydalanmalısın.

SOĞUK ALGINLIĞI

Karbonhidratlar hastalıklarla savaşan antikorlara destek olur. Eğer onları uzun süre boyunca az alırsan (günlük 100 gramın altında) sık sık hastalanırsın. Patates gibi rafine edilmemiş karbonhidratlar seni sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

