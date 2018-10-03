HANGİ YEMEK İÇİN HANGİ YAĞI KULLANMALIYIZ?





Yağlar konusunda bilgilerini güncelleme zamanı geldi! Peki yemeklerinde hangi yağları kullanman gerekiyor?

Beslenmede olduğu gibi yağların tüketiminde de çeşitliliği önemsemen gerekiyor. Özellikle dışarıda ayçiçek ve mısırözü gibi bitkisel yağların kullanıldığını biliyoruz. Bu sebeple evde daha çok Akdeniz diyetinin en önemli parçası olan zeytinyağını tercih et. Elbette tereyağından vazgeçemeyenleri de unutmamak gerek. Tereyağı sağlıklı beslenmede yasak değil, sadece bütün yağlar gibi miktarına dikkat edilmeli. Pilav yaparken tereyağı, sıcak yemeklerinde ayçiçek veya fındık yağı, soğuk yemeklerinde ise zeytinyağı kullanabilirsin.

Eğer bütçen elveriyorsa, Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve avokado yağı gibi yağları da beslenmene dahil edebilirsin. Yağ denince aklına sadece sıvı olarak tüketilen yağlar gelmesin: Badem, fındık, fıstık ve ceviz gibi tohumlar; avokado, keten tohumu gibi besinler de yağ grubuna giriyor.

Kaynak: Uzman Diyetisyen Dilara Koçak

