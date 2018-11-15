HANGİ PROBİYOTİK KAYNAĞI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Probiyotikler, sağlıklı bir sindirim sistemi için önemli rol oynuyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, “Bağırsak mikroflorasının sağlığını korumak için probiyotikler ve prebiyotiklere ihtiyaç vardır” diyor.
Probiyotiklerin vücuda faydaları
- Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık içerisinde sağlamlaştırmak yardımcı olurlar. Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır.
- İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik ve gaz gibi konuları önlemeye yardımcı olur.
- Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini artırırlar.
- Kilo vermene yardımcı olur.
Hangi probiyotik kaynağı ne kadar tüketilmeli?
Kefir:
Söz konusu probiyotikler olduğunda, ilk tercihlerden biri de kefir. Haftada 3 defa ikindi ara öğününde tüketebileceğin ev yapımı organik kefir, bağırsak floranı güncel tutup seni hastalıklardan korumada büyük etkiye sahip olacaktır.
Nar Ekşisi:
Konumuz probiyotik ise, organik ev yapımı nar ekşisinden bahsetmemek olmaz. Ancak hazır satılanlarla ev yapımı olanların içeriğinin aynı olmadığını belirtmekte yarar var.
Elma Sirkesi:
Elma sirkesi şu günlerde hayli popüler ve probiyotik bakterilerin artmasına yardımcı oluyor. Akşam yemeğinden sonra, 1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesinin hem bağırsak sağlığını koruma a hem de insülin direncini tedavi etmede başarılı etkileri bulunuyor.