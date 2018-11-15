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HANGİ PROBİYOTİK KAYNAĞI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

| 15 Kasım 2018| SAĞLIK

 


Probiyotikler, sağlıklı bir sindirim sistemi için önemli rol oynuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan“Bağırsak mikroflorasının sağlığını korumak için probiyotikler ve prebiyotiklere ihtiyaç vardır” diyor.

Probiyotiklerin vücuda faydaları 

  • Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık içerisinde sağlamlaştırmak yardımcı olurlar. Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır.
  • İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik ve gaz gibi konuları önlemeye yardımcı olur.
  • Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini artırırlar.
  • Kilo vermene yardımcı olur.

Hangi probiyotik kaynağı ne kadar tüketilmeli?

Kefir:

Söz konusu probiyotikler olduğunda, ilk tercihlerden biri de kefir. Haftada 3 defa ikindi ara öğününde tüketebileceğin ev yapımı organik kefir, bağırsak floranı güncel tutup seni hastalıklardan korumada büyük etkiye sahip olacaktır.

Nar Ekşisi:

Konumuz probiyotik ise, organik ev yapımı nar ekşisinden bahsetmemek olmaz. Ancak hazır satılanlarla ev yapımı olanların içeriğinin aynı olmadığını belirtmekte yarar var.

Elma Sirkesi:

Elma sirkesi şu günlerde hayli popüler ve probiyotik bakterilerin artmasına yardımcı oluyor. Akşam yemeğinden sonra,  1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesinin hem bağırsak sağlığını koruma a hem de insülin direncini tedavi etmede başarılı etkileri bulunuyor.

Last modified: 15 Kasım 2018

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