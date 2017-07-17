HANGİ EMOJİ BEKLİYORSUN, SÖYLESENE BİZE!





Duygularımızı daha iyi ifade etmek için kullandığımız emojiler, dijital sohbetlerimizin vazgeçilmezi artık. Gülmekten gözümüzden yaş geldiğinde de, öfkeden deliye döndüğümüzde de imdadımıza emojiler yetişiyor. Yalnızca duygularımız da değil, günlük hayatımızda kullandığımız objeler da emoji dilinin güçlü bir parçası ve onları da her fırsatta kullanmaktan geri durmuyoruz. Twitter ise bu emojilerin en çok kullanıldığı platformların başında geliyor. #WorldEmojiDay (DünyaEmojiGünü) dolayısıyla Twitter, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların attığı tweetlerden yola çıkarak en çok talep edilen emojileri derledi.

Buna göre, nazar inancı yüksek olan Türk insanının en çok talep ettiği emojilerin başında nazar emojisi geliyor. Nazar emojisini ise Atatürk emojisi takip ediyor. Deliliği resmeden huni ise yine Türklerin en çok kullanmak istediği emojilerden biri. İç çekmek için de bir emojiye ihtiyaç duyan Twitter kullanıcıları, bunun yanı sıra kültürümüzün vazgeçilmezi olan ince belli çay bardağı emojisi görmek istiyor. Karşı tarafı ciddiye almadığımızı göstermek için kullandığımız “yav he he” tabiri ise en çok beklenen emojilerin arasında.

Türk kullanıcılarının dört gözle beklediği emojiler:

nazar

atatürk

huni

iç çekme

ince belli bardak

yav he he

Peki ya dünya hangi emojileri görmek istiyor?

Türkiye’de ve dünyada emoji istekleri farklılaşıyor. Türkler nazara gelmek istemezken, dünya siyah kalp emojisi kullanmak istiyor. İşte dünyanın farklı yerlerinden insanların en çok olmasını istediği emojiler:

Siyah Kalp

Zürafa

Kusma

Dab

Köpekbalığı

Tuz

Orta parmak

Göz devirme

Alay

Süpürge

