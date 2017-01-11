HANGİ EGZERSİZ SANA UYGUN? BU 5 SORUYU KENDİNE SOR!





Yeni yılda kendine yeni bir spor mu arıyorsun? Senin için ideal olan çalışma şartlarını göz önünde bulundur, neleri yapıp neleri yap(a)madığını düşün ve asıl isteğine odaklan. Bu yıl sana ne iyi gelecek? Hızlı, hareketli bir spor mu yoksa ruhunu da dinginleşitreceğini düşündüğün daha sakin bir şeyler mi? Kilo vermek mi istiyorsun, yoksa sıkılaşmak, kas yapmak mı?

Kendine soracağın bu 5 soruyla işin içinden çıkmak mümkün. Gel şimdi şu sorulara bi’ bakalım.

1- Ne yapmak istiyorsun?

Eğlenceli bir şeyler arıyorsan zumba dersi al. Ya da spinning yapmaya başla. Yüksek müzik eşliğinde yapacağın bu sporlar, hem deşarj olmanı hem de çok daha çabuk fit olmanı sağlayacak.

2- Sınırların neler?

Egzersizlerin en büyük dezavantajı yaralanmalara açık olmak. Eğer omzun kötüyse, yürümeyi ve pedal çevirmeyi dene. Eğer dizlerinde ağrı oluyorsa, yüzme ve aerobik senin için daha iyi bir seçim.

3- Yaptığın egzersiz nasıl hayatının bir parçası olacak?

İşe yürüyerek ya da bisikletle gidebilir misin? Peki arkadaşlarınla yemek için bir yürüyüş organize etmeye ne dersin? Manava, kasaba ya da markete giderken bisiklete binmek fena fikir olmasa gerek!

4- Senin için başlangıçta en yapılabilecek olan nedir?

Bir kere mantıklı beklentilerin olsun. Eğer kendine “Haftada bir kere yürüyeceğim” dersen ve bunu yaparsan kendini iyi hissedersin. Başta koyduğun hedefleri tutturmaya çalış. Unutma, egzersizler zamanla daha kolaylaşır.

5- Fitness hedeflerin neler?

Eğer belirgin bir sağlık sorunun varsa, eğer sana yardımcı olabilecek düzenli bir egzersiz programı hazırlamak istiyorsan, 40 dakikalık aerobik egzersizleri düzenle.

** Kim olduğun önemli değil, kondisyonun için uygun egzersizi bulmak senin elinde, esneklik, güç, dayanıklılık ve zaman. Sen hedefini belirlediğin sürece yapmayacağın şey yok! Unutma, başlamak en önemlisi! Sen başla, gerisi gelir… Yeni yılda da sporsuz kalma, keşfet, öğren, yenilen, tazelen.

