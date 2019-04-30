Kendini zaman zaman mutsuz, kaygılı hissettiğin; enerjinin düştüğü günler olmuştur. Stres gibi birçok faktörün serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini azalttığını belirten uzmanlar, ruh halinin tüketilen besinlerden de etkilendiğini söylüyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ruh halimizi olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:

Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.

Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını sağlar.

Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.

Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.

Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir ve iyi bir uyku sağlar.