HAMILTON: GÖKYÜZÜNDE 100 YIL





2018 yılında Hamilton gökyüzündeki ilk yüz yılını tamamlarken tarihindeki bu çok önemli kilometre taşını St. Regis Hotel’de gerçekleşen bir davet ile kutladı. Basın ve influencerların katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tema havacılık olurken katılımcılara havacılığın tarihi, Hamilton’un havacılıkla olan ilgisi anlatıldı ve havacılık koleksiyonu tanıtıldı. Müziklerin Aksak tarafından yapıldığı kutlamada davetliler St. Regis Hotel’in eşsiz manzarasında gökyüzüne yakın olmanın keyfini çıkardı.

Hamilton’ın uçuş camiasına hizmet etme konusunda prestijli bir geçmişi bulunmakta ve uçuşların ilk günlerinden beri pilot ve kopilotlara temel kokpit araçları sağlamaktadır. Havacılıkta saat bir gerekliliktir. Her şey hassas zamanlamayı temel almıştır. Modern pilotlar bile, çok aygıtlı dijital ekranlarına güvenilir destek olarak bir saate ihtiyaç duyarlar.

Hamilton’ın havacılıkla yakın bağlantısı geçmişimizin erken döneminde başlamıştır. Railroad kol saatleri ile doğruluk konusunda bir repütasyona sahip olan Hamilton, pilot saatleri yaratmaya başladı.

1918 yılında, Hamilton saatleri Washington, D.C., Philadelphia ve New York arasındaki ilk ABD Uçak Postası uçuşlarının resmi zaman tutucusu seçilmiştir. 1926 yılı, Hamilton saatin Kuzey Kutbuna ilk uçuşun zamanını tutmasına şahit oldu.

1930’larda, havacılık saatleri üretme konusundaki şöhretimiz, Hamilton’ın ABD’nin en büyük dört havayolunun resmi saati ve saatimizin de New York’tan San Francisco’ya ilk aktarmasız uçuşun zaman tutucusu olmasını sağladı.

O zamandan bu yana, Hamilton dünya çapında askeri filolar, hava kurtarma hizmetleri, gösteri ekipleri ve akrobasi pilottları ile ortaklıklar kurup bu ortaklıkları korumuştur.

2017’de Hamilton, motor sporlarının yeni boyutu olan Red Bull Air Race’in Resmi Zaman Tutucusu olmuştur. Şampiyona hız ve hassasiyet odaklıdır ve salise tutmayı gerektirmektedir. Pilotlar, yüksek hızlarda düşük seviyeli hava rotasında yol alabilmek için en hızlı, en çevik ve hafif yarış uçaklarını kullanır. Bu ortaklık sayesinde Hamilton havacılığın en heyecan verici dalında en ön safhada yer almaktadır.

Havacılıktaki gelişmeler arttıkça, yerleştirildikleri test ortamlarına dayanabilen ve pilotların sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen uçuş aygıtları olarak saatlere olan talep de artmıştır.

Mevcut Hamilton koleksiyonu, iniş hızı, düşme açısı ve yakıt gereksinimleri de dahil çok sayıda hesaplayıcıya sahip, iki saat dilimli, 20 uçuşa kadar kayıt tutabilen saatler de dahil modern havacıların ihtiyaçlarını yansıtır. Hamilton’ın pilotlarla sürekli yakın işbirliği içinde olması, saatlerinde havacılıkla ilgili en son yenilikleri kullanmasına yardımcı olmuştur.

1918’den beri doğruluk, inovasyon, macera ve hassasiyete odaklanma, profesyonel havacıların kokpitte kendilerine eşlik etmek üzere Hamilton’ı seçmesine katkıda bulunmuştur. Hamilton gökyüzünde zaman tutmanın ilk yüzyılını kutlayacağı için son derece gururludur.

