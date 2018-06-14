HAMİLEYKEN YÜZMEK GÜVENLİ Mİ DERSİN?





Komplikasyonlu ve yüksek riskli gebelikler dışında, gebelikte yapılabilecek en ideal egzersizlerden birinin de yüzme olduğu bir gerçek. Peki nelere dikkat etmen gerekiyor?

Op. Dr. Betül Görgen, hamilelik ve yüzme konusunda önemli bilgiler veriyor.

İLK 3 AY:

Bu dönemde ideal süre günde 30 dakikadır. Güne yüzerek başlamak sabah bulantılarını azaltır ve dinamik bir başlangıç yapmanı sağlar.

İKİNCİ 3 AY:

Bebeğin büyürken, vücudun da ağırlaşıyor. Çoğu anne adayı bu dönemde yüzmeyi azaltır ama uygun bir mayo giyerek ve özellikle sırt üstü yüzmeyi tercih ederek bel ve sırt ağrılarınızdan kurtulabilirsin.

SON 3 AY:

Bu dönemde stresi azaltmak ve sırt ağrılarından kurtulmak için en iyi stil kurbağalamadır. Eğer şnorkel takarsan, yüzerken boynunda gerginlik de olmaz.

BUNLARI HİSSEDERSEN YÜZMEYİ BIRAK

Vajinal kanama, karında ağrı, sıvı gelmesi, rahimde kasılmalar, nefes darlığı, yorgunluk, göz kararması ve düzensiz kalp atışları hissedersen, yüzmeyi bırak ve hemen sudan çık.

YÜZMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Eğer 30 dakika ve üzerinde yüzüyorsan, mutlaka yeterli sıvı ve glikoz almalısın.

Havuza atlama ya da dalma.

Su soğuksa ısrarcı olma.

Temizliğinden emin olmadığın yerlerde yüzme.

Gebeyken tek parça mayolar yerine, iki parçalı olanları tercih et.

Yüzme bilmiyorsan, gebelik bunun için uygun bir zaman değil. Ama yine de havuzda yapılabilecek pek çok egzersiz bulabilirsin. En basiti, suda küçük adımlar atarak yürümek gibi. Ama gebelik öncesi nadir de olsa yüzüyorsan, süreyi gebelikte yavaş yavaş artırabilirsin. Düzenli bir yüzücüysen doktoruna danışarak aynı tempoyu sürdürebilirsin.

Kendini çok yorma, zorlama. Doğru önlemleri alarak hem eğlen hem egzersiz yap.

YÜZMENİN FAYDALARI

Gebelikte kilo alımını dengelemen için mükemmel bir egzersizdir.

Kardiyovasküler sisteme fazla yük binmez.

Kasları güçlendirir, kan dolaşımını düzenler.

Omurga ve etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.

Uyku kalitesini düzeltir.

Eklem ve ligamanlara az yük binmesini sağlar.



