HAMİLEYKEN MUTLAKA GRİP AŞISI OL





Grip aşısı olarak hem kendinin hem bebeğinin hayatını kurtarabilirsin. Aşı ölü virüslerden elde edildiği için, gebeliğin hangi ayında olduğuna bakmaksızın aşıyı yaptırmanda sakınca yoktur.

Grip, gebelikte, diğer dönemlere göre daha şiddetli geçirilen bir enfeksiyondur. Gerek bağışıklık sistemindeki değişiklikler, gerekse solunum ve dolaşım sistemine binen ekstra yük nedeniyle eskiden ayakta atlatabildiğin bu enfeksiyonu çok daha şiddetli geçirirsin hatta hastanede yatman gerekebilir. Maalesef gebelikte tanısı konmamış ve komplike olmuş olgularda akciğer iltihabı (zatürre) hatta ölüm görülebilir.

NİÇİN GEBELİKTE GRİP AŞISI ÖNERİYORUZ?

Grip sırasında görülen yüksek ateş, bebeğinde sinir sistemi anomalilerine neden olabilir. Ama grip aşısı olursan hem kendini hem de bebeğini (koruyucu hücreler kan yoluyla bebeğine de ulaşacaktır) bu enfeksiyondan koruyabilirsin.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelik esnasında grip aşısı olmanın yararı ve gerekliliği konusunda çok önemli bilgiler verdi;

GRİP NEDİR?

Grip, influenza virüsünün neden olduğu solunum yollarını tutan bir hastalıktır. Yüksek ateş, öksürük, göğüs ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluk başlıca belirtileridir. (Her gribal enfeksiyonda ateş olmayabilir)

Çocuklarda ve ergenlerde bulantı, kusma da belirtilere eklenebilir.

Gribin yayılması, gripli kişinin öksürme, hapşırma ve konuşması sırasında etrafa yayılan virüs damlacıklarıyla gerçekleşir.

Üstelik bu öyle hızlıdır ki, karşı tarafın hasta olduğunu anlayana kadar enfeksiyon sana bulaşmış olabilir. En bulaştırıcı dönem hasatlığın başlangıcından itibaren 5-7 gündür.

GRİBE KARŞI EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ AŞIDIR

Gribe karşı korunmanın ilk adımı aşı olmaktır. Gebelik esnasında olunan grip aşısı hem seni hem de doğum sonrası birkaç ay süreyle bebeğini gribe karşı koruyacaktır. Yapılan çalışmalar sağlıklı bireylerde aşının yüzde 60 oranında koruyucu olduğunu göstermiştir. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca gebe kadın güvenle bu aşıyı yaptırmaktadır. Canlı aşı olmadığı için güvenilirdir. (ilk üç ayda bile güvenle yapılabilir) Amerika’nın Kamu Sağlığı ve Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Birimi CDC, tüm gebelere grip aşısı yapılması gerektiğinin altını çizmektedir.

KİMLER GRİP VE KOMPLİKASYONLU GRİP İÇİN RİSK ALTINDADIR?

5 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar

65 yaş üstü yetişkinler

Gebeler

Bakım evinde yaşayanlar

Sağlıkçılar

GEBELİKTE ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİDİR

Eğer gribe yakalandıysan mutlaka istirahat et. Eğer öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler de eklenirse veya istirahat etmene, yeterli sıvı almana rağmen iyileşme bulguları izlenmezse mutlaka hastaneye başvur. Grip için kullanılacak antiviral ilaçlar, 48 saat içinde başlanırsa, ciddi komplikasyonlardan seni korur.

NE ZAMAN AŞI OLMALI?

Aşı için en ideal dönem ekim ayı sonuna kadar olan dönemdir. Ama grip sezonu nisan ayına kadar sürdüğünden aşı her zaman uygulanabilir. Hastalığın en yaygın olduğu ay ise şubat ayıdır. Aşıdan iki hafta sonra bağışıklık başlar.

BEBEĞE GRİP AŞISI YAPILAMAZ

Bebeğin korunması çok önemlidir çünkü bebeklerde grip en ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Üstelik altıncı ayına kadar bebeklere grip aşısı yapılamaz. (Bu nedenle evdeki diğer aile bireyleri de aşılanmalıdır.)

Ayrıca bir önceki yıl aşı yaptırmış olsan bile her yıl yeni etkenler ortaya çıkacağından aşıyı yinelemelisin.

Aşı ölü virüslerden elde edildiği için, gebeliğin hangi ayında olduğunuza bakmaksızın aşıyı yaptırmanda sakınca yoktur.

BUNLARI UNUTMA

– Hastaysan, kırgınlık ve ateşin varsa aşı olmak için belirtilerin geçmesini bekle.

– Daha önce aşı nedeniyle alerjik reaksiyonlar yaşadıysan, aşı yaptırma.

– Yumurtaya karşı alerjisi olanlar, aşı sonrası benzer sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden bir süre yumurtadan kaçınmak gerekebilir.

