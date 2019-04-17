Hamilelikte mide yanmasının ana sorumlusu progesteron hormonudur. Bu hormonun kas gevşetici etkisi nedeniyle mide kapakçığı da gevşer ve asitli içerik yemek borusuna doğru ilerler.

Ayrıca büyüyen rahimin etkisiyle mideye doğru basınç artacağından, kapakçıkların açılması daha da kolaylaşır. Ama bu durumu son verecek etkin ve güvenli çözümler de var.

Op. Dr. Betül Görgen, hamilelerde mide yanmasını yatıştıracak bazı önerilerde bulunuyor.

Öğün sıklığını artır

Eğer mide bulantıların varsa az miktarda yemek çok sorun olmayacaktır ama iştahın yerindeyse emin olun bu çok kolay değildir. Mide yanmasından kurtulmak istiyorsan, günde 3 öğün yerine 5-6 öğün yemeli ve miktarı azaltmalısın.

Çok sık atıştırma

Atıştırmak, üstelik bunu hızlı yapmak hem mide yanmasına hem de sindirim bozukluğuna yol açar. Gevşemeye ve yediğinizden zevk almaya çalış. Bu aynı zamanda aşırı yemenin de önüne geçer.

Sıvı tüketimine önem ver

Su ve süt gibi sıvıları öğün arasında tüketmeye çalış. Yemek yerken sıvıları yudumlayarak tüket.

Öğünlerden sonra yatma

Yemeklerden sonra, hafif bir yürüyüş, ufak tefek ev işleri veya dik durarak kitap okumak iyi bir seçenektir. Kesinlikle yatma, uzanma.

Yatmadan önce yemek yeme

Yatmadan hemen önce yenen kuvvetli bir öğün mide yanmasına davetiye çıkarır. Yatmadan 3 saat önce yemek yemenin sonlanması gerekir. Sıvı alımını da bir iki saat önce kesmek gerekir.

Yatarken…

Gece başın, göğsün üst bölümünden daha yukarıda bir seviyede olsun. Takoz şeklindeki yastıklar vücudunun üst kısmını hafif yüksekte tutarak, mide asidinin yukarı çıkmasına engel olur.

Tetikleyicileri tanı

Kadından kadına değişmekle beraber limon, kahve, çikolata mide yanmasını davet eder. Baharatlı gıdalar da mide yanmasını tetikleyebilir.

Bol kesimli giysiler giy

Dar ve seni sıkan giysiler, basınç artışıyla reflünü artıracaktır. Üzerine uygun ve rahat kesimli giysiler bu soruna neden olmaz.

Antiasidleri düşün

Yaşam tarzını değiştirmene rağmen, yanmalar devam ediyorsa çözüm antiasitler olabilir. Kalsiyum ya da mağnezyum içeren antiasidler gebelikte güvenle kullanılabilir. Ama kabızlığa neden olabildiği için aliminyum içerenlerden kaçınman gerekir. Soda tüketmek iyi bir seçenek olabilir ama şişkinlik yapabileceğini unutmamak gerekir.