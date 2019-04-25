Hamilelik döneminde seni neler bekliyor? Peki ya dikkat etmen gerekenler neler? Bu sorular şimdi yanıt buluyor!

Dr. Filiz Candan Topuz, hamilelikte merak edilen soruları yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Uyku pozisyonu

7. aydan önce nasıl rahat ediyorsan o şekilde yatabilirsin ama 7. aydan sonra sol yana yatarak uyu. Zira kalbe kanın dönmesi daha rahat oluyor, ana atardamar yani aort üzerindeki baskı azalıyor. Aksi takdirde bebeğin basısına bağlı olarak nefesin daralabilir.

Eve boya-badana yaptırmak

Özellikle ilk üç ayda su bazlı olmayan boyalar rahatsızlık verebiliyor. Bu nedenle boya yapılan yerden 24-48 saat uzak durmakta fayda var. Hamilelikte kokulara karşı ayrıca duyarlılık oluşacağından, ilk üç ayda özellikle ağır bulantısı olan hamileler bu konuda çok dikkatli olmalı.

Selülitlerde artış

Selülitler kısa dönemde hızlı kilo alımı ve yağ oranının fazlalığı ile çok ilgili. Bu nedenle hamilelikte kontrollü kilo almanız, bol sıvı tüketmen, günde yaklaşık 3 litre sıvı alımına dikkat etmen, doktorunun önereceği sporları (yüzme, yürüyüş, hamilelik yogası, uzman eşliğinde pilates vb) yapman selülit oluşmasına engel olabilir. Bisiklet ise karın ve pelvik kasları zorlayarak zarar verebileceğinden uzak durmanda fayda var.

Suni tatlandırıcı kullanımı

Suni tatlandırıcılardan özellikle hamileliğinin ilk 3 ayı içerisinde uzak dur. Sonraki aylarda ise günde 3-4 adet kullanımının zararı olduğu şimdiye dek bildirilmiş değil. Ancak bir süre sonra bununla ilgili farklı çalışmalar ortaya çıkabilir. O nedenle temkinli olmanda fayda var.

Bebeğin tekmelerini hissetmemek

Dr. Filiz Candan Topuz “Bebeğin hareketleri ilk hamilelikte 18-20 haftada, ikinci ve sonrası gebeliklerde 16-18 haftada hissedilir. Bu durum, bebeğin ağırlığının 400-500 grama ulaşması ile ilgilidir. 32. haftada bebeklerin 1/3’ünde bebeğin poposunun aşağıda olduğu görülür, bu sebeple hamileler alt tarafta hareketleri hisseder. 32. haftadan sonra baş aşağı gelir ve hareketler daha yukarıda hissedilir” diyor.

Sıcak banyo yapmak

Banyo, sauna ve kaplıca gibi her türlü sıcak, anne adayında damarlarda genişlemeye neden oluyor ve tansiyonun düşmesine yol açabiliyor. Normalde kişiler bu şekilde olan hipotansiyona dayanıklı olabilirken hamilelerde baş dönmesi ve baygınlık hissi olabiliyor. Ayrıca kaplıcalarda bulunan kükürt de rahatsızlık yaratabiliyor. O nedenle fazla sıcaktan kaçının.

Evde kedi beslemek

Evdeki evcil hayvanların aşıları varsa sorun oluşturmuyor. Hamileliğin ilk üç ayında yapılan testler ile bu şekilde bulaşan hastalıklar taranabiliyor. Ancak aşıları tamam olsa da evdeki evcil hayvanlar bazı mikropları bize taşıyabiliyor. İlk üç ayda yapılan testlerle eğer bu hastalıkları geçirdiğin saptanırsa sorun yaşamazsın, ancak yine de enfeksiyonun tekrarlama riskine karşı dikkatli ol.

Geceleri kabus görmek

Dr. Filiz Candan Topuz “Uykuya miden dolu olarak yatman rahatsızlık verebilir ve rüyalarını kabusa dönüştürebilir. Ayrıca akşam yemeğinde ağır yağlı ve hazmı zor yemekler yememek, uykuya iyi havalanmış bir oda ve rahat bir yatakta geçmek de çok önemli. Günlük hayattaki stresin ve yoğun iş tempon sıkıntılı olmaya başladı ise 32. haftadan sonra çalışmamanda fayda var” diyor.