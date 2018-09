HAMİLELİKLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Hamile kaldığında değişen bedenin ve ruh hâlinin yanı sıra, beklenmedik başka senaryolarla da karşılaşabilirsin. Rahatla, WH sana yardım etmek için burada.

Hamilelik döneminde tek düşündüğün, arkadaşlarının nasıl bir baby shower organizasyonu yapacağı ya da bebeğe hangi ismi koyacağınız olmuyor elbette. Kafandan milyon tane başka düşünce de geçiyor! Çoğunu da kimseye soramıyor ya da yanıtları hamilelik yaşamış diğer arkadaşlarında arıyorsun. Çevrende ve kendi içinde yaşadığın değişikliklere karşı izleyeceğin yol haritasını belirlemek aslında senin elinde. İşte aklındaki sorulardan bazıları ve yardım önerilerimiz…

“Artık alkol almam yasak. Üstelik akşamın 7’sinde bile uyuyup kalabiliyorum! Sosyal hayatım ne olacak şimdi?”

How to Be a Hip Mama Without Losing Your Cool kitabının yazarı Jenny Scott, öncelikle durumu senin kabullenmeni öneriyor: “Hayatını değiştiren bir süreçten geçiyorsun ve bu durumu kabul edip, arkadaşlarına da açıklaman gerek.” Özellikle de onlar henüz böyle bir süreç yaşamamışlarsa, hayatında nelerin değiştiğini açıkça söylemen yararlı olabilir. Onlara birlikte yogaya gitmeyi ya da öğle yemeğine çıkmayı önerebilirsin. Ancak herkesin kendi planları olduğunu hatırla. Onlar eskisi gibi sosyalleşmeye devam ederse huysuzlanma. Scott, “Yakında hayatın bambaşka olacak ve bu değişimin içine arkadaşlarınla olan ilişkin de girebilir. Güçlü dostluklar bu gibi durumların üstesinden gelir. Eğer onlarla olan ilişkini sorguladığın bir noktadaysan bu, bazı ilişkilerini geride bırakmak için doğru zaman olabilir” diyor. Yeni insanlarla tanışmaktan korkma.

“Bu dönemde ne yapıp ne yapmamam gerektiğiyle ilgili olarak herkesin bir fikri var! Bundan çok sıkıldım. Benim sadece sakin ve huzurlu kalmaya ihtiyacım var…”

Modern Woman’s Guide to a Natural Empowering Birth kitabının yazarı Katrina Zaslavsky, bu kişileri dinlemek zorunda olmadığını söylüyor: “Her hamile kadına, üzerinde ‘Fikrini soran olmadı’ yazan bir tişört hediye edilmeli. Eğer biri bebeklerle ilgili korkunç bir hikâye anlatmaya başlarsa ‘Şşşt! Bebek seni duyuyor’ gibi bir şey söylemeyi dene. Israrcı olursa, oradan yavaşça uzaklaş.” Anlatılan doğum hikâyelerindeki negatif etkinin de farkına varmalısın.

Olumlu hikâyeler bulmaya ne dersin? Eğer içinde bulunduğun durum gözünü korkutuyorsa, bu dönemle ilgili olabilecek tüm terslikleri detaylandıran kitaplar yerine, pozitif mesajlar veren kitaplara yönel. Eğer endişelerin varsa, bir doğum koçuyla çalışmayı da düşünebilirsin.

“Çocuğumun maddi sıkıntılarla büyüyeceğini düşünerek kaygılanıyorum…”

Hamile kaldığın zaman para genelde sıkıntı yaratan bir konuya dönüşür. Bebek sahibi olmak yüksek maliyetli bir durum. Tabii mali durumunu planlamak için önünde dokuz ayın var. Ancak zamanın çok hızlı geçtiğini de unutmaman gerek. Doğum sonrası bir müddet çalışamayacağın gerçeğini göz önünde bulundur. Finans Danışmanı Michelle House, “Azalmış gelire alışmak için bir an önce tek maaşla yaşamaya başlayın” diyor.

Alışveriş masraflarını da önceden düşünmende fayda var. Alışveriş listene çocuk bezi, ıslak mendil gibi ihtiyaçları yavaş yavaş eklemeye başla ki bebek doğduğunda tüm masraflar bir anda yığılmasın. Bazı eşyaları ikinci el almayı düşünebilirsin. Gittigidiyor.com ya da Letgo gibi alışveriş mecralarıyla haşır neşir olmayı dene. Sonuçta bebeğin, sadece birkaç ay kullanacağı eşyaların ikinci el olduğunu asla bilmeyecek. Daha önce bebek büyütmüş arkadaşlarından da birçok gereksinimini temin edebilirsin.

Patronunla bir görüşme yapıp annelik hakların hakkında bilgi al. Uygulaman gereken prosedürleri doğum iznine çıkmadan önce hallet –çünkü uykusuzken ve süt sızdırıyorken bu işleri çözmeye çalışmak, kulağa eğlenceli gelmiyor.

“Karnım (ve memelerim) tanınmaz hale gelmiş olsa bile sevişmek istiyorum. Ama hareket etmekte zorlanıyorum. Ne yapacağım?”

Evet, hamileyken karnın daha büyük (hatta daha gazlı) ama hamilelik hormonlarını dizginlemene hiç gerek yok. Onlar orgazma ulaşmanı kolaylaştırma gücüne de sahip! Bunu ziyan etmek istemezsin, değil mi? Memelerin dikkatini fazla dağıtıyorsa, onları yerinde tutmak için seksi bir sütyen al ve Seksolog Dr. Nikki Goldstein’ın önerdiği şu üç pozisyonu dene:

1- Kaşık Pozisyonu: Bu pozisyon ağırlığı belinden uzaklaştırır ve sığ penetrasyona izin verir. Bu da aşırı hassas olan rahim ağzının daha iyi hissetmesini sağlar.

2- Köpek Pozisyonu: Bu pozisyonda eşinin, şiş karnın etrafında yolunu araması gerekmez. Bir duvara ya da yatak başına yaslanmayı dene. Kendini daha rahat hissetmek için yastık da kullanabilirsin.

3- Kovboy Kız: Sen üstte olduğunda, karnına baskı yapmadan penetrasyonun derinliğini ve sürtünme hızını kontrol edebilirsin.

“Bebeğimin babası koca bir bebeğe dönüştü. Ve bu duruma bir çözüm istiyorum.”

Karnındaki bebek doğmadan evde bebek var gibi mi hissetmeye başladın? Reservoir Dad kitabının yazarı Clint Greagen, eşinin paniğe kapıldığı için böyle davrandığını söylüyor: “Hamilelik ve doğum, biz erkekler için korkutucudur. Çünkü üzerinde hiçbir güç ya da kontrolümüz yoktur. Onun da senin kadar heyecanlı olduğuna eminim. Ancak her sabah uyanınca ‘Ya eşim ölürse? Ya bebeğimize bir şey olursa? Ya ben berbat bir baba olursam?’ gibi şeyler düşünüyor olabilir. Bunlar oldukça ağır konular.” Öncelikle bu işte birlikte olduğunuzu hatırla ve onu dinle. O da tıpkı senin gibi ebeveyn olmak için yeterli niteliklere sahip olmadığını düşünüyor olabilir. Birbirinizi rahatlatın.

“İstediğim tek şey pijamalarımla dolaşmakken, gideceğim davete uygun şekilde giyinmem lazım. Hem bu göbekle nasıl şık olabilirim ki?”

Karnında Jüpiter taşıyormuşsun gibi hissederken şık bir davete gitmek, sabah bulantıların için ayırdığın krakerleri başkasının yemesinden bile daha sinir bozucu olabilir, haklısın. Ancak çözüm var. WH Avustralya Stil Editörü Talia Kersh’in üç önerisini uygula:

1- Renkler

Cildinle harika uyum yakalayan bir renk tonu varsa (mesela nar çiçeği) seçimini o tondan yana kullan. Siyah her zaman güvenli bir seçenek ve aksesuarlarla kombinine şıklık katman mümkün. Pastel renkler konusunda dikkatli ol çünkü kıvrımları her zaman iyi göstermez.

2 -Ayakkabılar

Dolgu topuk seni dengede tutarken aynı zamanda boyunu yükseltir. Ancak rahat edemiyorsan daha alçak topukları tercih et.

3- Kombin

Anvelop ya da göğsün altından itibaren bollaşan bir elbise dene. Vücuda oturan elbiselerden korkma; oldukça rahat olabilir ve harika görünebilirler! Streç kumaşlar da hayat kurtarabilir. Sevdiğin ve içinde kendini iyi hissettiğin bir model bulduğunda her rengini al ve suyunu çıkarana kadar giy!