HAMİLELİK DÖNEMİNDE PİLATES





Araştırmalar pilatesin hamilelik ve doğumu kolaylaştırdığını gösteriyor.

30’lu yaşlarda genelde kafamızda hamilelik planları oluşmaya başlar. Pilates Eğitmeni Hollie Grant, “Pilates güvenli olduğu için genelde hamilelik döneminde tavsiye edilen bir egzersiz türü. Doğum esnasındaki ağrıyı azaltığı gibi, normal doğumu da kolaylaştırıyor” diyor. Pilates aynı zamanda doğum sonrası oluşabilecek vajinal hasar risklerine dikkat etmesi gereken anneler için de ideal. Hamilelik ve emzirme döneminde vücut birçok hormon üretir ve bu hormonlar eklemlerin gevşemesine sebep olur. Pilates, bu dönemde kaybedilen gücü ve enerjiyi geri kazandırır; merkez bölgesindeki dengenin sakatlık yaşamadan yeniden sağlanmasına yardımcı olur.

