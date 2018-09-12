HAMİLELİK DÖNEMİNDE EGZERSİZ





Hamilelik döneminde egzersiz nasıl olmalı? Ne kadar zamandan sonra, neler yapılabilir? İşte bu soruların yanıtı…

Hamilelik boyunca düzenli bir egzersiz rutini sürdürmek, sağlıklı kalmaya ve iyi hissetmeye yardımcı olur. Böylelikle postürünü düzeltebilir, sırt ağrısı ve yorgunluk gibi bazı rahatsızlıkları azaltabilirsin. Fiziksel aktivitenin hamilelik sırasında gelişen diyabeti önlediğine, stresi azalttığına, doğum için daha fazla dayanıklılık geliştirebildiğine dair kanıtlar var. Hamilelikten önce fiziksel olarak aktifsen, bu dönemde düşük etkili aerobik egzersizler yapabilirsin. Daha önce hiç egzersiz yapmadıysan, bir sağlık uzmanına danıştıktan sonra güvenli bir şekilde egzersiz programına başlayabilirsin. Bu süreçte en güvenli egzersiz yürüyüştür. Ancak dikkatli bir şekilde yaptığın ve aşırıya kaçmadığın sürece diğer egzersizler de güvenlidir. Yüzme, sabit bisiklet, step veya eliptik makinelerle yapılan düşük etkili aerobik egzersizleri (uzman bir eğitmen tarafından verilmeli) tavsiye ederim. Bu aktiviteler çok az sakatlanma riski taşır, tüm vücuduna fayda sağlar ve doğuma kadar devam edilebilir.

Kemal Uysal, Five Element / Kemal Uysal Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı

