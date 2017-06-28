HAMİLELİK BULANTILARIYLA SAVAŞ





Dikkat dikkat! Ürküten bir araştırmaya göre, yaygın olan günlük alışkanlıklar nedeniyle, fit kadınların bile tip 2 diyabete yakalanma riski var. Kendini savunma yolları bu sayfalarda…



Derleyen: Sude Orhan

1. Sık sık ye. En az iki saatte bir, hoşlanmasan bile küçük ısırıklar al. Boş bir mide, daha çok bulantıya sebep olur.

2. Tabii çok da yeme. Şiş bir mide de en az boş olan kadar kötü belirtilere yol açar.

3. Komodinin çekmecesinde sade kraker bulundur ve sabah bacaklarını yataktan çıkarmadan önce birkaç tane ağzına at.

4. Salata, yoğurt, meyve ve soğuk çorba gibi besinlere yönel. Sıcak yemekler daha yoğun kokar. Koku = bulantı.

5. Tek yiyebildiğin şey patates püresi ve kızarmış ekmekse strese girme. Eğer gebelik öncesi dönemde iyi beslendiysen, bedenin sana nazik bir tutum gösterebilir. İyi beslenmiş bir beden, bebek büyütmeye müsaittir.

6. Susuz kalma. Eğer su mideni bulandırıyorsa içine meyve dilimleri ekle. Ya da Hindistan cevizi suyu, maden suyu iç.

7. Yatmadan önce hem karbonhidrat hem de protein içeren bir ara öğün yap. Örneğin yoğurt ya da sütle hazırlanmış meyveli müsli gibi.

8. Soğuk sıvılar oda sıcaklığındakilerden daha iyi etki gösterir. İçeceklerinin içine buz atmayı dene. Bir anda içmektense yudum yudum iç.

9. Çantanda naneli şeker bulundur. Bazen ağzındaki o şekerli, sıvı his yardımcı olabilir. Portakal dilimleri de ayrıca işe yarar.

10. Seni neyin tetiklediğini bul ve ondan uzak dur: Bu, yumurta salatası da olabilir, Brüksel lahanası, kahve, ya da ton balığı da… Kokladığında bunu anlarsın.

11. Nane bazı kadınlarda bulantıyı önlüyor. Bir esansiyel yağ difüzörüne ya da peçeteye üç damla nane esansiyel yağı damlat.

12. Ayda bir defa akupunktur yaptırmak ağrı ve acıyı azalttığı kadar enerjini kaybetmemeni ve daha iyi uyumanı da sağlar.

13. Banyo bile mideni bulandırıyorsa kokusuz sabun, duş jeli ve temizleyici ürünler kullan.

14. Bileğinde nabzının attığı nokta olan Nei Guan akupunktur bölgesine parmaklarınla ya da bilek bandıyla hafif basınç uygula (aşağıdaki 1. ve 2. ürün sana yardımcı olabilir).

15. Yorgunluk bulantıyı kötüleştirdiğinden, bu durum öğle saatlerinde daha beter bir hâl alabilir. Öğle uykusu sana yardımcı olur. Uygun bir yerde gün ortasında 10 dakikalığına bile olsa gözlerini kapatman, öğleden sonra güçlü kalmana yardım eder.

16. Stresini dizginle. Evet, söylemesi yapmasından daha kolay fakat stres hormonları bulantıyı kötüleştirebiliyor. Meditasyon isimli mobil uygulama aracılığıyla stresi rahatlatmaya yönelik meditasyonlar yapabilirsin.

17. Bulantı dalgası geldiğinde sinir sistemini rahatlatmak için sol burun deliğinden nefes almayı dene. Sağ burun deliğini sağ elinin başparmağı ile kapat ve beş dakika boyunca sakince nefes alıp ver.

18. Zencefil, test edilip onaylanmış bir bulantı savaşçısı. Zencefili rendeleyerek sıcak suya atabilir ya da paketlenmiş zencefil çaylarından içebilirsin. Zencefilli bisküvilerde genellikle yeterli miktarda zencefil olmuyor fakat eğer tadı seni kandırabiliyorsa yiyebilirsin (şeker içerdiği için tedbirli ol tabii).

19. Sindirim enzimleri özellikle sürekli geğirme isteği geliyorsa ya da yemek yedikten sonra miden bulanıyorsa işe yarayabilir. Geniş bir pH aralığında etki gösteren sebzelerden elde edilmiş sindirim enzimi tabletlerini dene.

20. Deve dikeni bitkisi (milk thistle) karaciğer ve böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Özellikle sabahları ortaya çıkan mide bulantısı, yeterli çalışmayan karaciğerin işareti olabileceğinden, doktoruna danışmak şartıyla deneyebilirsin.

21. Çok baharatlı, yağlı ya da kızarmış besinlerden uzak dur. Sindirim sisteminin hoşlanmayacağı gıdalar sorun yaratabilir.

22. Aşırı şeker ve tatlı yiyeceklerle de arana aynı şekilde mesafe koy.

23. Karın bölgesi rahat olan hamile kıyafetleri giy. Sıkı pantolonlar bulantını daha da kötü hâle getirebilir.

24. Denize gir! Tuzlu serin suyun vereceği ferahlık, yaşadığın sıkıntıyı geçici olarak unutmanı sağlayabilir.

25. Eğer hiçbir şey işe yaramazsa, o gün kendine izin ver, uzan ve uyumaya çalış. Yataktayken başın daha az döner.

BİR DE BÖYLE DÜŞÜN…

Bazı kadınlar, bulantılarının iyi bir nedeni olduğunu düşünerek kendini rahatlatıyor. Biyolojik bir bakış açısıyla; bulantılar aslında bebeğini korumana yardımcı oluyor. Nasıl mı? Yalnızca tadı olmayan, basit yemekleri tolere edebildiğin için, besin kaynaklı hastalık riskin azalıyor. Bulantı hissinin ana nedeni ise hamilelik hormonları… Özellikle östrojen ve hCG (insan koryonik gonadotropin hormonu) yeni döllenmiş yumurtaları desteklemekte hayati bir rol oynadığından, sabah bulantısı yaşayan kadınların düşük yapma riski de daha az oluyor. (Ama iyi hissediyorsan da panik yapmana gerek yok! Bütün bu dönemde hiçbir belirti göstermemen de eşit şekilde sağlıklı olduğun anlamına geliyor.)

