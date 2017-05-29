HAMİLE KALMAYA ÇALIŞIYORSAN…





Hamileymiş gibi yemeye başla! The U.S Preventive Services Task Force’un yeni bir raporu, “hamile kalmak isteyen ya da doğurgan olan tüm kadınların” en az 0,4 miligram folik asit almalarını öneriyor. Bir B vitamini türü olan folik asitin belirli doğum sorunlarını önleyebildiği biliniyor. Eğer bebek sahibi olmayı düşünüyorsan en çok faydayı gebelik öncesi bir-üç aylık dönem arasında görebileceğin için bu sürede düzgün beslenmeye çalış. Günlük yiyeceğin gıdalarla onu nasıl alabileceğin ise sol tarafta yer alıyor.

Yüzde 15

Kahvaltıda 30 gr ıspanak eklenmiş çırpılmış yumurta

Yüzde 35

Öğle yemeğindeki salatana ekleyeceğin 50 gr fasulye

Yüzde 29

Öğleden sonra ara öğününde 1 adet papaya

Yüzde 22

Akşam yemeğinde 60 gr kuşkonmaz

Sağlığın Bağırsaklarına Bağlı

Science’da yayımlanan bir makaleye göre, bağırsaklarımızdaki bakteri çeşitliliği yediğimiz ve içtiğimiz her şeyden etkileniyor. Katılımcıların beslenme düzeni ve genel sağlık durumlarını rapor ettiği bir çalışmada; yoğurt, buttermilk, şarap ve kahve tüketenlerin bağırsak bakterilerinin yüksek çeşitlilik gösterdiği görülmüş. Yüksek kalorili beslenenlerin bakterilerinin ise düşük çeşitlilikte olduğu görülmüş. Araştırmacılar, tükettiğimiz besinlerle bağırsak ortamında değişiklik yaratarak, hastalıkları önlememizin mümkün olabileceğini düşünüyor.

