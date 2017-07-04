HAMİLE KALMAK İÇİN KAÇ DEFA SEKS YAPMAK GEREK?

Kim Kardashian, bundan birkaç ay önce eşi Kanye West’le ‘ikinci’yi denemek için ne kadar uğraştıklarını söylemişti. Hatta kız kardeşi Khloe’ye 15 Mart’ta başlayacak olan yeni programı ‘Keeping Up With the Kardashians’ programının yeni bölümünün reklamlarında günde 500 defa seviştiklerini bile anlatmıştı. Peki normalde hamile kalmak isteyen bir kadın, günde kaç defa sevişmeli?Tabii ki Kim Kardashian’ın açıklaması abartının daniskası! Günde birkaç defa yapmanın hamile olasılığını arttırıp artırmayacağı merak konusu. Aslında cevap sürpriz bir şekilde ta<m da öyle olmadığı yönünde. Hamile kalmak için zamanlama ve cinsel ilişki sıklığı önemli olsa da, cinselliği artırmak kişilerde stres yarattığı için döllenmeye etkileyebilir. İ
İlişki sonrasında spermler 2 ya da 3 gün canlı kalabilirler. Ancak yumurta hücresi maksimum 24 saat canlı kalır. Bu sebeple, hamile kalabilme ihtimalini artırmak için, yumurtlama dönemi içerisinde, birden fazla sayıda cinsel ilişkiye girilmesi önemlidir. İlişkiye, yumurtlama döneminden 1 ya da 2 gün önce ve yumurtlama gününde girmek iyi fikir olabilir. Yumurtlamanın gerçekleşeceği zamanını net bir şekilde belirlemek çok mümkün değildir. Bu durum biraz da adet düzenine bağlıdır. Eğer hamile kalmak istiyorsan birkaç ay adet düzenini takip altına al. Yumurtlama döneminin bazı belirtiler ise şöyle;
Göğüslerde hassasiyet
Karnında hafif rahatsızlık hissi
Yumurta akı gibi sulu ve artmış vajinal akıntı
Bazal vücut ısısında hafif artış