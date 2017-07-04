HAMİLE KALMAK İÇİN KAÇ DEFA SEKS YAPMAK GEREK?

Tabii ki Kim Kardashian’ın açıklaması abartının daniskası! Günde birkaç defa yapmanın hamile olasılığını arttırıp artırmayacağı merak konusu. Aslında cevap sürpriz bir şekilde ta

İlişki sonrasında spermler 2 ya da 3 gün canlı kalabilirler. Ancak yumurta hücresi maksimum 24 saat canlı kalır. Bu sebeple, hamile kalabilme ihtimalini artırmak için, yumurtlama dönemi içerisinde, birden fazla sayıda cinsel ilişkiye girilmesi önemlidir. İlişkiye, yumurtlama döneminden 1 ya da 2 gün önce ve yumurtlama gününde girmek iyi fikir olabilir. Yumurtlamanın gerçekleşeceği zamanını net bir şekilde belirlemek çok mümkün değildir. Bu durum biraz da adet düzenine bağlıdır. Eğer hamile kalmak istiyorsan birkaç ay adet düzenini takip altına al. Yumurtlama döneminin bazı belirtiler ise şöyle;

Göğüslerde hassasiyet

Karnında hafif rahatsızlık hissi

Yumurta akı gibi sulu ve artmış vajinal akıntı

Bazal vücut ısısında hafif artış