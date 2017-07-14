HALSİZLİĞE KARŞI ÖZEL TARİF: YEŞİL SMOOTHIE

Sıcak havalar, güneş çarpmasına maruz kalmayanlar için bile baş ağrısı ve halsizliğe yol açabiliyor. Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy’un yeşil smoothie tarifi, enerjiyi artırırken lezzetiyle de keyif veriyor.

Yeşil smoothie

1 avuç ıspanak

1/2 elma

1 kaşık avokado

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 bardak süt

1 – 2 adet buz

Tarçın

Katı malzemeleri blender veya katı meyve sıkacağından geçirdikten sonra sütle karıştırıp buz ekle.