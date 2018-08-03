HAILEY BALDWIN’İN FITNESS RUTİNİNİ ÖĞRENMEYE NE DERSİN?





Hailey Baldwin; Justin Bieber ile nişanlanması ve kusursuz sokak stili kadar; güçlü ve kaslı fiziği ile de gündemimizde.

Formda kalma sırrının epey basit olduğunu söylüyor: “Formda kalmak tamamen denge ile ilgili. Tabii ki sıkça spor yapıyorum; bu benim için oldukça önemli.”

Haftalık programında mutlaka boks ve pilates bulunduran Baldwin ekliyor “Hala eğer zamanım varsa, programıma mutlaka dans seansı da ekliyorum. Kendi spor programımı her daim maksimuma çıkarmaya çalışıyorum.”

Peki ya bir fitness tavsiyesi verecek olsa bu ne olurdu?

“Yapmaktan hoşlandığın şeyi bul ve bunu sıkça yap. Yapmak istemediğinde de yap; bu seni günün sonunda iyi hissettirecek. “

Bosu topu, Baldwin’in denge ve kuvvet egzersizleri için olmazsa olmazı.

Pek çok egzersizi severek yaptığını söyleyen Baldwin’in temel programı pilates, barre egzersizleri ve yogaya dayanıyor.

Özellikle Bosu topunu sıkça egzersizlerinde kullanan Baldwin “Denge egzersizleri için harika bir seçim. Fitness uzmanları beyin ve vücut bağlantısını güçlendirmek için harika bir alet olduğunu söylüyor.” diyor.

Zaten sağlıklı beslenme bilinci ile büyüdüğünü belirten Baldwin; eğer sıkı bir diyet yapacaksa gluten ve şekeri kestiğini söylüyor.

VDay vibes 💕👚 A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Feb 14, 2017 at 4:16pm PST

Gün içerisinde balansı sağlamak için 3 öğün kuralına sadık kalan Hailey Baldwin; “Kahvaltılar genelde yumurta, sağlıklı protein veya smoothie ile geçiyor. Öğle yemeğini balık ve sebzelerle birlikte salata ile tamamlıyorum. Akşam yemeği de genelde öğle ile aynı geçiyor; belki ekstradan glutensiz pasta yiyorum” diyor.

mood A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Sep 3, 2017 at 10:10am PDT

“Bence su içmek gerçekten yardımcı oluyor. Gün içinde şişelerce su içmeye çalışıyorum. Kaç şişe içtiğimi hatırlamıyorum ama su içmek çok önemli.”

Tabii ki kendisini şımarttığı günler de oluyor. Bu günlerde kendisini sınırlamadan istediğini yiyor.

Kaynak: Marie Claire



