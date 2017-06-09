HOLLYWOOD’UN SON GÖZDESİ HAILEY BALDWIN VÜCUDUNU KORUMAK İÇİN NELER YAPIYOR?





Modellik ve oyunculuk konusunda büyük başarı yakalayan Hailey Baldwin henüz 20 yaşında olmasına rağmen Hollywood’un şimdiden en çok kazanan isimlerinden biri. Peki, bu kadar yoğun tempoda çalışan biri vücut sağlığını, formunu nasıl koruyor? İşte Hailey Baldwin’in vücut sağlığını korumak için yaptığı 6 şey:

“Özellikle vücut yağı kullanmayı çok seviyorum” diyen Hailey Baldwin, duştan sonra vücut yağını sürmeden duş alışkanlıklarını tamamlamıyor.

Sağlıklı beslendiğini söyleyen Hailey Baldwin, “Bazı zamanlarda kahvaltı öğününü atlıyorum” diyerek itirafta bulunuyor. Avokado ile yapılan her şeyi sevdiğini söyleyen Baldwin, özellikle tam tahıllı ekmek ile yaptığı avokado tostunu yemeyi çok seviyor.

12 yıl balerin olarak dans ettiğini söyleyen Hailey Baldwin, baleye dahil olan dans hareketlerini içeren sporları yapmayı sevdiğini söylüyor. En çok yaptığı sporun hip-hop yoga olduğunu söyleyen Baldwin, aynı zamanda “Seyahat ederken yanımda ağırlık taşıyorum. Böylece gittiğim her yerde sporumu yapabiliyorum” diyor.

Stresli olduğu zaman hafif tonlarda müzik dinlediğini ve en çok sevdiği yere gittiğini söyleyen Baldwin, “New York’taki evimde olduğum zaman mumları yakıyorum ve kendime biraz terapi yapıyorum” diye konuşuyor.

“Her zaman farklı saat dilimine sahip bölgelerde oluyorum” diyen Hailey Baldwin, “Sleep Well” adlı telefon aplikasyonu ile zihnini rahatlatıyor.

“Kan dolaşımı arttırıcı programlar çok rahatlatıcı” diyen model aynı zamanda mineral havuza da gidiyor.

