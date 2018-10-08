HAFTAYA GÜZEL BAŞLA!



Haftaya güzel başlamanın yollarını anlatıyoruz.

Miray Karayılan

Moleküler Biyolog ve Genetik Uzmanı; Spor, Genetik Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Miray Karayılan, güne erken başlamayı sevenlerden. Sabahın ilk ışıklarında deniz kenarında yürümeye bayılıyor. Çalışırken müzik dinleyerek motive oluyor. Gün sonundaki en büyük mutluluk kaynağı ise egzersiz yapmak. Sabah rutininden ilham aldığımız Miray, güne başlarken başka neler yapıyormuş öğrenelim.

KAHVALTISIZ ASLA

Sabah 06.00-06.15 gibi kalkıyorum. İlk yaptığım şey bir bardak su içmek oluyor. Kahvaltımı evde yapmayı tercih ediyorum: Haftada dört gün bol yeşillik üzerine lor peyniri, diğer günler ise ya karabuğday ekmeği üzerine krem peynir ve çeyrek avokado ya da bir avuç ev yapımı granola, probiyotik yoğurt ve mevsim meyveleri yemeyi tercih ediyorum.

CİLDİNİ BESLE

Evden çıkmadan önce mutlaka yüzüme ihtiyacı olan vitamin içerikli kremimi (Lierac Mesolift Cream 50 ml, 235 TL) ve güneş koruyucu içeren leke önleyici kremimi sürerim. Her gün olmasa da sabahları Arnavutköy-Bebek sahilinde yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Sonrasında ise kahvemi alıyor ve ofise geçiyorum. Ofise gider gitmez ilk işim e-postalarımı kontrol etmek ve yapılacaklar listesini oluşturmak oluyor. Makyajımı çok hafif bir şekilde ofiste yapıyorum. Olmazsa olmazlarım ise maskaram, allığım ve mat nude rujum. Kahvenin yanında bir-iki tane hurma, tatlı ihtiyacımı karşılamaya yetiyor.

BOL BOL SU İÇ

Öğleden önce bir litre ve öğleden sonra bir litre olmak üzere günde en az iki litre su içiyorum. Bu miktar tabii ki egzersiz yaptığım günlerde artıyor. Gün içerisinde iki-üç fincan da yeşil çay içmeye çalışıyorum. Antioksidan ve Omega-3 içerikli besleniyorum. Özellikle egzersiz yaptığım günlerde buna daha fazla dikkat ediyorum.

EGZERSİZİ İHMAL ETME

Haftada beş gün egzersiz yapmaya çalışıyorum. Üç gün birer saat kick boks yapıyor, egzersiz seanslarımı ağırlık ve kuvvet antrenmanları ile çeşitlendiriyorum.

HEDEFLERİNİ DÜŞÜN

Her gün ilerideki hedeflerime nasıl daha fazla yaklaşabilirim diye düşünür ve onun üzerinde çalışırım. Bu da beni hayallerime bir adım daha yaklaştırıyor ve gün sonunda mutlu uyumamı sağlıyor.

