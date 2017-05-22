HAFTALIK BURÇ YORUMU (22 – 29 MAYIS)





Arzu Çağlan’dan Mayıs ayı burç yorumları devam ediyor.

25 Mayıs’ta başlayacak plan, proje veya olmasını arzu ettiğiniz dilekleriniz için çalışmak, odaklanmak ve istemek için güzel bir dönem. Yeni başlangıçlar ve eski yüklerden kurtulma zamanı geldi. 23 Haziran’a kadar bu süreç içinde hayallerinizin gerçekleşmesi mümkün. 25 Mayıs Yeni Ay, çok güçlü bir Yeni Ay değil ama en azından negatif etkileşimleri de yok. İkizler burcunun ilk 10 gününde doğanlar en çok faydalananlar olacak.