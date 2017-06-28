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HAFTALIK BURÇ YORUMUNU OKUDUN MU? (26 HAZİRAN – 3 TEMMUZ)

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astro

Arzu Çağlan’dan 26 Haziran – 3 Temmuz  Burç Yorumları 

21 Haziran’da Yengeç burcuna geçen Merkür, 5 Temmuz tarihine kadar orada kalacak. Bu da bizim sayılardan, istatistiklerden, digital sonuçlardan, daha duygusal ve bir bakış açısına geçmemize sebep olacak. Kalite ve mükemmellik ön plana çıkıyor. Dış dünyadan daha çok kendi iç dünyamıza çekilebilir, rüyalarımız ve 6. duygularımızla karar verebilir, daha mistik bir yol izleyebiliriz. 

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