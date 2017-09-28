HAFTADA 9 SAATİMİZ TRAFİKTE GEÇİYOR





Yaz tatilinin ardından okulların açılması ve başlayan yol çalışmaları büyük şehirlerdeki trafik çilesini artırırken, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saat arası trafikte harcanıyor. Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk dilimi en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçiriyor.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, dünyanın en iyi ve en kötü trafiğine sahip şehirlerini inceledi. Ajans Press’in, toplu ulaşım ve haritalama uygulaması Moovit verilerinden derlediği bilgilere göre İstanbulluların yüzde 66’sı 1 kere, yüzde 26’sı ise en az iki kere aktarma yapıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ortalama 19 dakika durakta bekliyor. Her gün trafikte geçirilen ortalama süre Ankara’da 71, Antalya’da 63, İzmir ve Bursa’da 62 dakika olarak hesaplandı. Bu verilere göre 6 gün çalışan bir İstanbullu haftada ortalama 9 saatten fazlasını trafikte kaybederken, Ankaralı vatandaşlar 7 saatini, Antalya, İzmir ve Bursa’da ise 6 saatini trafikte kaybediyor. Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya incelemesinde bu yıl içerisinde trafik konulu 145 bin 681 haber yansıması saptanırken; trafik haberleri içerisinde ise 33 bin 690 trafik kazası haberi tespit edildi.

DÜNYADAN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

En iyi sürüş kentlerinin yarısından fazlası Avrupa’da bulunurken Kuzey Amerika, Avustralya, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri sürüş kalitesinin en iyi olduğu bölgeler oldu. Düsseldorf dünyanın araç kullanımında en iyi şehri olurken, İsviçre en düşük trafik kazasının yaşandığı ülke oldu. Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirleri dünyanın en az trafiğe sahip ilk on şehri içerisinde yer almayı başardı. New York ise, saati 23.80 dolarla dünyanın en pahalı otopark ücretinin alındığı şehir olarak dikkat çekti.

