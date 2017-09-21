HAFIZAYI DİRİ TUTMANIN EN İYİ YOLU: OKUMAK





Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, Kitap okuma, yazma ve diğer benzeri beyin uyarıcı aktivitelerle uğraşmanın alzheimer gibi hastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını söyledi.

İleri yaşlara kadar kitap okumanın, ortalama zihinsel aktivitelerle uğraşmayla karşılaştırıldığında hafızada gerileme oranını yüzde 32 azalttığının kanıtlandığını anlatan Dr. Esra Mıhçıoğlu “Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile artmaktadır. 65 yaş üstü 100 kişiden 8’inde Alzheimer hastalığı görülmektedir. Türkiye’de 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir. Genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye’de 30-40 yıl sonra bu hastalığın önemli bir sağlık sorunu olacağını söylemek doğru olacaktır. Hasta randevularını, yemeğin altını, bakkaldan alacaklarını vb. unutmaya başlıyor. Zamanla unutkanlık giderek artıyor ve hasta yeni olayları hiç kaydedememeye başlıyor. Torunlarının isimlerini bile unutabiliyor.”

“Alzheimer’ı tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil”

“Buna karşın hasta geçmişini özellikle de gençliğini ve 30-40 yaş dönemini şaşırtıcı bir ayrıntıyla anlatabilir.” diyen Mıhçıoğlu “Sıklıkla hasta yakınları ‘ne unutkanlığı, 40 yıl öncesini cin gibi hatırlıyor’ diyerek yanlış bilgi verebilir ama önemli olan yakın döneme ait unutkanlığın olmasıdır. Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bugün için ne yazık ki yok. Ancak belli bir süre hastalığın ilerleme hızını durduracak ya da yavaşlatacak bazı yeni tedavi olanakları bulunmaktadır. Kitap okumanın, yazmanın ve diğer benzeri beyin uyarıcı aktivitelerle uğraşmanın parkinson, alzheimer gibi hastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını kanıtlıyor. Hayatı boyunca zihinsel olarak uyarıcı aktivitelerle uğraşanlar, bunlarla uğraşmayanlara göre hafıza ve diğer benzeri zihinsel kapasitelerde daha yavaş bir gerileme oranına sahip” ifadelerini kullandı.

