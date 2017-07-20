‘GYPSY’ NAOMI WATTS AŞIK MI?





Hollywood’un başarılı aktrislerinden Naomi Watts, yeni dizisi ‘Gypsy’de başrolü paylaştığı Billy Crudup’a gönlünü kaptırdı.

48 yaşındaki Naomi Watts’ın, Haziran syında başlayan ‘Gypsy’ dizisinde kocasını canlandıra aktör Billy Crudup’la bir süredir gizlice ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

Ekranda büyük bir uyum içinde oldukları görülen ikili, aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Birbirlerini uzun yıllardır tanıyan ikilinin, Watts’ın Liev Schreiber ile evli olduğu dönemde de sık sık görüştüğü söyleniyor.



