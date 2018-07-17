GYM KIZININ MAKYAJ REHBERİ





Şık kıyafetlerle spor giysileri birleştiren moda akımı athleisure, bu sefer de kozmetik dünyasını ele geçiriyor. Terlerken makyajlı olmak kulağına kötü bir fikir gibi mi geliyor? Hayır, doğru ürünlerle değil!

Spor çantanda neler var? Spor ayakkabın, kulaklığın, deodorantın ve makyaj çantan mı? Görünüşe bakılırsa evet. Çünkü birçoğumuz spora iş çıkışı (yani makyajlıyken) gitmek zorunda kalıyoruz. Kimimiz ise özellikle iyi görünmek istediğimiz için biraz makyaj yapıyoruz. #gymselfie etiketi Instagram’da 1,6 milyondan fazla kez kullanıldığına göre, kadınlar hâliyle ağırlık kaldırırken de bakımlı görünmeye çalışıyor. Ama yine de “spor salonunda makyaj” denince “olmaması gerek” düşüncesi ağır basıyor. Instagram anketimizle görüşlerine başvurduğumuz WH okurlarının yüzde 33’ü makyaja “evet” derken, nedenini açıklayanlar benzer şeyler söylüyor. Örneğin 27 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Gizem Serin, “Binbir zorlukla zaman ayırdığım, işimden çıkıp koşturarak gittiğim sporda bir de makyajımı çıkartarak zaman kaybetmeyi neden göze alayım? Kendime ayırdığım zaten kısıtlı bir zamanken…” diyor.

Dambıllarla çalışırken makyajlı olmak (abartılı olmadığı sürece) büyük bir sorun değil. Estée Lauder’in Güney Galler Eğitim Müdürü Gemma Rogers, “Sabahları yaptığımız makyaj, normalde ofiste geçirdiğimiz günün sonrasındaki spor salonu seansına kadar kalır” diyor ve ekliyor; “Ancak kullandığın ürünler taze kalmalı ve gözeneklerini tıkamamalı.” Pazar araştırması devi Mintel’in yaptığı bir ankete göre ise kadınların yüzde 39’u, renkli kozmetiklerin bu süre boyunca kalıcılığını korumadığından şikâyetçi. Pazar araştırmacısı NPD Group’un araştırmalarına göre ise, 2016 ve 2017 yılı boyunca artan satışlar, makyajdan egzersiz yaparken de vazgeçmediğimizi gösteriyor. Yıldız ürünler neler mi? Satışları yüzde 31 artan kaş ürünleri, yüzde 18 artan rujlar ve yüzde 13 artan uzun süre kalıcı fondötenler… Athleisure akımından ilham alan güzellik ürünlerine olan talep, markaların özel “spor salonu dostu” koleksiyonlar çıkarmasına bile neden oldu. Terlerken akmaması için tasarlanan yepyeni hafif makyaj ürünleri piyasaya sunuldu.

CİLDİNE NE YAPIYORSUN?

Diyelim ki öğle arasındaki HIIT dersinden önce makyajını görev bilinciyle çıkarmak yerine, derse o şekilde girmeye karar verdin. Kozmetiklerin cildine ne yaptığı konusunda endişelenmeli misin? Murad markasının kurucusu olan Dermatoloji Uzmanı Dr. Howard Murad, “Egzersiz yapmak cilde kan akışını arttırıyor ve bu da cildi oksijenle besliyor. Diğer yandan terlemek cildi serinletiyor ve fazla yağdan, ölü hücrelerden ve gözeneklere dolan kirlerden arındırıyor. O yüzden cildin toksinlerden kurtulma işini yapmasına engel olmayan ürünler seçmek önemli” diyor.

Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Frances Prenna Jones ise, egzersiz esnasında kapatıcılığı yüksek, ağır bir makyaj yaparsan cildinin ısınacağı, bunun da yağ ve ter bezlerinin seni tekrar soğutmak için aşırı çalışmasına neden olacağı konusunda uyarıyor: “Yüksek kapatıcılı bazlar yüksek miktarda talk içeriğine sahip olduğu için, bu talk salgılarla birleşip gözeneklerini tıkar. Bu tıkanıklıklar ise vücudun soğudukça katılaşır (tereyağını önce erittiğini daha sonra da oda sıcaklığına getirdiğini düşün) ve daha fazla salgıyı hapseder. Böylelikle gözeneklerin genişleyerek mikrop kapar ve sivilce ataklarıyla karşılaşırsın.” Evet, hiç hoş değil.

Sonuç olarak eğer makyaj yapacaksan (ya da spora giderken makyajını silmeyeceksen), terleyen cildine uygun, hafif yapıda ürünleri tercih etmelisin. Önceliğini şu soruyu sorarak belirle: Hangi antrenmanları tamamen makyajsız yapmak önemli? Naturopati Uzmanı Rhian Stephenson, “Çok fazla terlediğin yüksek yoğunluklu egzersizlerde makyajsız olmalısın” diyor ve ekliyor; “Toksinlerden arındırma, kardiyonun öne çıkan faydalarından biri ve bu süreci azami seviyeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmalısın. Yüzünün terlemesini önleyen ürünler, toksinlerden kurtulmana ket vuracaktır.”

HAREKET PLANIN

İyi haber: Makyajlıyken cildi ısıtmanın ve terlemenin seni yaşlandırdığına dair kanıtlanmış bir bulgu yok. Hatta dışarıda egzersiz yaparken biraz makyaj yapmanın olumlu etkisi bile olabilir. Jones, açık havada egzersiz yaparken içinde SPF olan bir ürün kullanmanı tavsiye ediyor: “Açık havaya çıplak yüzle çıkarsan (hava bulutlu olsa bile) güneş ışınları cildine zarar verir ve buna bağlı olarak yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Bunu geri döndürmek ise sivilcelerden kurtulmaktan çok daha zor.”

Ama sivilce dolu bir surata sahip olmak da kulağa pek hoş gelmiyor tabii. O yüzden SPF içeren bir ürün kullanacaksan –ki mutlaka kullanmalısın– oluşabilecek sivilceler için de bir şeyler düşünmelisin. Stephenson, silikon içeren makyaj ürünlerinin gözenekleri tıkadığını ancak mineral bazlı ürünlerin bu konudaki etkisinin daha az olduğunu belirtiyor. Skinceuticals’ın Mineral Radiance UV Defense SPF 50 kremi gibi yüzde 100 mineral filtrelerden oluşan bir ürün tercih edebilirsin.

Murad, “Sonrasında yeniden makyaj yapman gerekse bile, antrenmandan sonra eve gidip duş almayı beklemek yerine cildi hemen temizlemen çok önemli. Böylece cilt yüzeyinde biriken tüm bakteri ve kiri hızlıca yok edersin. Eğer bekletirsen cilt sorunlarına davetiye çıkarabilirsin” diyor. Dersten çıktıktan sonra cildini canlandırmak ve terleyerek attığın toksinleri cildindeki nemi kaybetmeden yok etmek için Murad Essential C Cleanser gibi bir ürün kullan.

Sözün özü: Hafif formüllü ürünler kullanmak koşuluyla, spor salonunda makyajlı olman kötü bir şey değil.



