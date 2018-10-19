‘GÜZELLİK UYKUSU’ DİYE BOŞUNA DEMİYORUZ!

Yatak çarşafına sıkıca tutun prenses! Ne egzersiz ne de diyet… Araştırmacılar derinin pul pul dökülmesine neden olan transepidermal su kaybının sadece uykusuzlukla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Dermatolog Marina Peredo, “Kuru cilt daha yaşlı görünmeye neden oluyor” diyor. Peredo’nun nem kazandıran önerilerine göz at.

1/ SICAK DUŞA SON VER

Sıcak duş cildinin kurumasına neden olur. Ayrıca uykuya dalarken de vücut sıcaklığın artar ve üzerine bu sıcaklık artışı da eklendiğinde cildin kavrulabilir. Duşa uyumadan en az bir saat önce girmelisin.

2/ HAVA NEMLENDİRİCİSİ KULLAN

Transepidermal su kaybı nemli ortamlarda yavaşlar. Eğer kuru iklime sahip bir yerde yaşıyorsan veya kış gibi gibi yılın kuru bir zaman dilimindeysen, geceleri hava nemlendiricisi kullan. Böylece hava nemlenirken cildin de nem kazanacak.

3/ DOĞRU ÜRÜNLERİ TERCİH ET

Öncesinde peeling yapan ve sonrasında nemlendiren ürünler çok daha kullanışlı. Çünkü peeling, nemlendiricinin daha etkili olmasını sağlıyor. Vichy Liftactiv Retinol HA Gece Bakım Kremi’ni deneyebilirsin. Krem, içeriğinde bulunan retinol ve hyaluronik asit sayesinde önce peeling yapıyor, sonra da nemin cilt tarafından emilmesini sağlıyor.