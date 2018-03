GÜZELLİK TÜYOLARINI BELLA HADID’DEN AL!

İmza attığı başarılarla gündemimizden düşmeyen Bella Hadid’in güzellik sırlarını senin için mercek altına aldık!

Cildine nasıl bakıyor?

Bella’nın köpüklü yüz yıkamak adına en sevdiği ürün, Dior Hydra Life’ın Lotion-To-Foam Fresh Cleanser’ı. Adından da anlaşılacağı üzere cilde tazelik veren bu temizleyici kendisi için mükemmel bir seçim. Bu ürünü kullandıktan sonra, nemlendirici olarak yine Hydra Life’ın hayli yumuşak ve hafif olan Fresh Hydration Sorbet Crème’i tercih ediyor. Cildinin sürekli kuru olduğundan ve dolayısıyla tüm nemi emdiğinden şikayet ettiği için bu ürünler, kendisi için oldukça ideal görünüyor.

Eğer o gün uygun bir saç ve makyaj yapması gerekiyorsa, Glow Better Fresh Jelly maskesini yapıyor. Ki Bella, bu ürünün cildini mükemmel bir şekilde nemlendirdiğini ve bir nevi sıkılaştırdığını da itiraf etmiş.

Güzellik günahları (Evet, onun da var!)

Hiç makyajın ile uyuduğunuz oluyor mu? Cevabın “Bazen” ise endişelenme; zira Bella bile bazen öyle yapabiliyor. Ama bir farkla! Geceleri genelde 2 gibi uyanıp bu konu hakkında tamamen suçlu hissettikten sonra; ilk işi kalkmak, cildini temizlemek, nemlendirmek ve yatağına gitmek oluyor. Sabahları makyajıyla kalkmanın en korkunç his olduğunu düşündüğü için genellikle makyajını gece temizliyor.

Makyaj sırları



Kapatıcıyı göz altlarında, boynunda ve burnunun etrafında uygulayan Bella; güzellik rutinine iyi bir bronzlaştırıcı ve brow’u da eklemeyi ihmal etmiyor. Ki bu saydıklarımız, kendisinin her gün uyguladığı en iyi 3’ü arasında. Çillerini seven ve doğallığın izini süren kızımız, maskarayı da çok seviyor.

Üst kirpiklerine, nadiren de alt kirpiklerine uyguladığı maskarayı sürmeye alt kirpiklerinden başladığını da ekleyelim. Aynı zamanda, her zaman kirpik kıvırıcıyı makyaj çantasından eksik etmemesi cabası. Maskara olsun ya da olmasın, bu kıvrılma hissini seviyor.

Oje tutkusu

Tırnakları konusunda -tıpkı her gün farklı renklerde oje sürdüğü lise yılları gibi- her zaman takıntılı olan Bella’nın favori rengi kırmızı. Şimdilerde bunun zor olduğunu, çünkü neredeyse her gün çalıştığını ve renklerin değiştiğini belirtiyor.

Kendini nasıl şımartıyor?

Kendine maske yapmanın yanı sıra, arkadaşlarına da maske yapmayı seven bu yetenekli güzel; tüm arkadaşlarının cilt tipini bildiği için bu işi bir eğlence haline getirmiş. Bella’nın sayesinde, bu belirttiği arkadaşları kendi ciltleri için neyin iyi olduğunu biliyor. Şimdilerde gerçek anlamda kendini şımartmak adına, cilt bakımı veya ona benzer gibi bir şeyler yapamamasını da yoğunluğuna bağlıyoruz. Hangi cilt bakımının nerede ve nasıl yapılacağını bilmediğini iddia eden, dolayısıyla da kendi rutininden şaşmayan Bella’nın favorisi de masaj yaptırmak.

Peki ya saçları?

Saçlarını yüzünden ayrı tutmayı seven Bella’nın favori saç modelleri arasında, gergin bir topuz ve at kuyruğu yer alıyor. Özellikle de çalışırken, bu modellerin kolaylığını yaşayan kızımız böylece saçları konusunda da düşünmek zorunda kalmıyor. Sırrı da bol miktarda saç spreyi ve jel kullanmak. Hatta zamanında, erkek kardeşi Anwar’ın saçları için kullandığı köpüğü, ondan aşırıp kullandığını da itiraf etmiş.

Nasıl rahatlıyor?

O da çoğumuz gibi rahatlamanın en iyi yolunun uyumak olduğunu düşünenlerden. Ayrıca, en iyi arkadaşlarıyla beraber kanepesinde oturuyor. Eve geldiğinde, kız arkadaşlarını arıyor ve onlara “Buraya gelin, dışarıdan yemek söyleyelim, film izleyelim ve kanepede oturalım” moduna geçiyor. İşte onu sakinleştiren ve kendisini normal hissettiren şey tam da bu. O günü umursamadan ve kafaya pek çok şeyi takmadan insanlarla olmak gerçekten huzur verici olsa gerek.

Suçlu zevkleri neler?

Tavuk nuggetları, kızarmış peynirler, patates kızartması, pizza ve hamburger desek? Bella, seyahatleri sırasında otele gittiğinde bu saydıklarımızdan ısmarlıyor. Özellikle de Londra’daki hamburgerciler favorisi.

Ancak sıkı antrenman yapması gerektiğinin farkında. Vücudunu kontrol altına aldığını düşündüğü için koşmayı ihmal etmiyor, karın ve kalça kasları çalışmayı da hayli seviyor.