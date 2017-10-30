GÜZELLİK SIRLARI İÇİN MUTFAĞIN KAPISINI ÇAL





Işıltılı bir cilde sahip olmayı herkes ister. Ancak bunun için pahalı kozmetiklere servet harcaman gerekmiyor. İşte birbirinden kolay ve etkili formüllerle, cilt ve saç sağlığına iyi gelecek mucize karışımlar…

Yazı: Diyetisyen Berrin Yiğit

Mutfakta biraz eğlenceye ne dersin? Bu tariflerle kendi doğal bakım malzemelerini kendi ellerinle hazırlayabilir, ufak tefek problemlerinin kolayca üstesinden gelebilirsin. Sonuçta hem keyif alacak, hem de kelimenin tam anlamıyla kendine iyi bakmış olacaksın. Önce sana uygun olan formülleri seç, sonra da bir plan dâhilinde bunları hayatına geçir. Denediğinde hiç zor olmadığını ve gerçekten işe yaradığını göreceksin.

1 – CİLT İÇİN GREYFURT MASKESİ

Cilde elastikiyet veren bu doğal tarif aynı zamanda ışıltılı ve canlı bir görüntü sağlıyor.

Hazırlanışı:

1 küçük greyfurtun çekirdeklerini ve pamuksu beyaz dokusunu ayırarak parçalara böl. 1 kâse ev yoğurduna karıştırarak, yumuşak bir kıvam alana kadar blender ile püre hâline getir. 1 saat kadar buzdolabında beklet. Tüm cildine (göz çevrene çok yaklaştırmadan) uygula. 10 dakika bekletip ılık su ile yüzünü yıka.

İpucu:

Mükemmel bir antioksidan deposu olan greyfurt, içten ve dıştan detoks için vazgeçilmez meyvelerden.

2- SAÇ İÇİN MUZ MASKESİ

Bu nemlendirici özellikteki maske, özellikle kuru saçlar için birebir! Her zamanki saç maskenin yerine kullanabilirsin.

Hazırlanışı:

1 orta boy ham muzu çatalla ez. 2 çorba kaşığı doğal üzüm çekirdeği yağı ile karıştırıp püre hâline getir. Karışımı saç ve saç derine masajla yedir. Tüm saçını streç filmle sarıp 30 dakika beklet. Ardından doğal bir şampuan ile saçını yıka.

İpucu:

Ham muz ayrıca egzersiz sırasında ve öncesinde tüketilebilecek en doğru, sağlıklı enerji kaynaklarından biri. Kan şekerini kontrollü yükselterek, enerjiyi idareli kullanmayı destekliyor.

3- YORGUN CİLT İÇİN ENERJİ MASKESİ

Cildin için uygulayabileceğin en doğal maskelerden biri. Özellikle kış boyu yorulmuş olan cildini yaza hazırlamak için ideal.

Hazırlanışı:

1 avokado, 1 çay kaşığı bal, yarım limon suyunu yeterli miktarda yoğurt ile ezerek karıştır. Maske kıvamını alınca buzdolabında 30 dakika beklet. Cildine yedir, 10 dakika beklettikten sonra yıkayarak temizle.

4- CİLT TEMİZLEME SÜTÜ

Cildin için doğal bir temizleyiciye ne dersin? Sana da harika bir fikir gibi geliyorsa, bu ferahlatıcı temizleme sütünü hemen hazırla ve buzdolabına koy.

Hazırlanışı:

1 küçük salatalığı soyup doğra. 5 adet taze nane yaprağını da doğrayıp hepsini 4 çorba kaşığı süt ile mikserden geçir. Ufak bir sos tenceresine alıp kaynama noktasına gelene dek ısıt. Fokurdayınca ateşi kısıp 2 dakika daha pişir ve soğumaya bırak. Temiz bir kap alıp 2 damla greyfurt tohumu yağı damlat, hazırladığın temizleyiciyi bu kabın içine koyup buzdolabında sakla.

İpucu:

Doğal bir temizleyici olduğundan, uzun süre bekletmeyip bir hafta içerisinde kullanmalısın.

