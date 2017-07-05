GÜZELLİĞİ MASAYA YATIRANLAR…







Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu ile günümüzdeki estetik kaygılar, cerrahi operasyonlar ve değişen güzellik algıları ile ilgili konuştuk.

Kadınların genel estetik kaygıları neler? Estetik ameliyat olmalarının altında neler yatıyor?

Herkesin bildiği gibi kadınlar dış görünümlerine büyük önem veriyor. Günümüzde kadınlar geçmişe oranla iş hayatında daha dominant bir şekilde yer alırken, çok daha uzun süreler sosyal yaşam içinde var oluyor ve bu da kadınların genç görünme isteklerini artırıyor.

Bu doğrultuda insanlarla etkileşim kurarken en çok göz önünde olan yüz, estetik görünümde büyük önem kazandı. Bu nedenle her zaman daha güzel, daha estetik ve genç görünmeyi arzu eden insanlar tarafından talep göremeye başlayan estetik ameliyatları (yüz germe, burun estetiği, çene estetiği gibi) oldukça popüler bir çözüm haline geldi.

İnsanlar yüzünün genel yapısının daha simetrik bir görünüm kazanması isteği ile daha küçük ve doğal buruna, yüzleri ile uyumlu bir çeneye, daha genç görünmelerini sağlayacak göz kapaklarına sahip olma arzusu taşırken, kırışıklıklardan ve sarkan dokulardan kurtulmak istiyorlar. Estetik ameliyatları sonrası ortaya çıkardığımız sonuç, hastaların estetik kaygılarını yok ederken, kendilerine olan özgüvenlerini artırıyor.



Kadınlar en çok hangi bölgenin değişimini istiyorlar?

Kadın hastalarımız arasında talep edilen estetik ameliyatların başında burun-çene estetiği ve yüz germe operasyonları geliyor. Bunların ardından ise dudak, kepçe kulak, gıdık estetik ameliyatları gibi ameliyatlara da yoğun talep olduğunu söyleyebilirim.

Size en çok gelen sorular neler oluyor?

Burun estetiği sonrasında nefes almam daha iyi olacak mı? Estetik burun ameliyatı sonrasında çok ağrı yaşar mıyım? Ameliyat sonrasında burnumda çökme sorunu yaşar mıyım? Burun estetiği için ideal yaş aralığı nedir? Kaç gün sonra işe dönebilirim? Ameliyat öncesi ve sonrası nelere dikkat etmeliyim? gibi sorular ile kaygılarını dile getiren hastalarımız, ameliyat öncesi gerçekleştirdiğimiz detaylı tetkik, analiz ve bilgilendirme sonrası bu kaygıların ve kafalarındaki tüm soru işaretlerinden kurtulmuş oluyorlar. Elbette tüm bu soruları yanıtlarken, hekim seçiminin öneminin altını özellikle çizmekte fayda var.

Operasyonlar sonucunda mutsuz olan hastalar oluyor mu?

Öncelikle bize estetik ameliyatları için başvuran hastalarımızın ne istediğini çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Hastayı mutlu etmeyen ve değişmesini istediği özellikleri hasta ile birlikte detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Bu nedenle ön bilgilendirme, analiz ve hazırlık süreci büyük önem taşıyor. Her hastamıza, ’’Hekim seçimi hayati önem taşıyor. Sizi en iyi anlayan, kendi düşüncenize en yakın hekim ile mutlu sona daha kolay ulaşabilirsiniz’’ önerisinde bulunuyoruz. Bu nedenle biz her hastamızla en az 2 kez detaylı ön görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu kadar detaylı ve titizlikle gerçekleştirdiğimiz ön görüşmeler, ameliyat sonrasında oluşacak mutsuz ve memnuniyetsiz sonuçları da engellemiş oluyor.

Gençlerin ve orta yaşın şikayetleri farklı oluyordur. Bunlar neler?

Estetik görünme arzusu her insanda olsa da, tabii ki bu arzu kişinin yaşına göre farklılıklar gösterebiliyor. Burun, çene, kepçe kulak, dudak gibi estetik operasyon taleplerinde yaş farkı etken olmayabiliyor. Ancak yüz germe, gıdık, PRP, mezoterapi ameliyatlarına doğal olarak orta yaşlı hastalar daha çok ilgi gösteriyor. Orta yaşlı hastalar geleceğe yönelik ameliyatlar ile içlerindeki gençlik hissi ve genç görünme arzusunu yaşatmak istiyorlar. Gençlerin ve orta yaşlı hastaların hayata ve estetik kavramına bakış açısı, talep ettikleri estetik ameliyatlarında etkili oluyor.

Yüz gerdirme operasyonundan bahsedecek olursak, bunu biraz açabilir misiniz?

Yüz germe ameliyatı tüm estetik ameliyatlar içerisinde en büyük değişimi yaratan ameliyattır. Biz de bu değişim ile gençleşmek isteyen insanların dünyasını değiştiriyoruz, onları sosyal hayata yeniden adapte ediyoruz

Genel sağlık durumunuz iyi olduğu sürece yüz germe ameliyatı için bir yaş sınırı yoktur. Yaşlanma etkileri 45’li yaşlardan itibaren hızlanır. Bu sebeple 50’li yaşlar yüz germe ameliyatı için en ideal yaştır. Ancak şu noktayı vurgulamakta fayda var, yüz germe ameliyatı olmak için hastalar iyice yaşlanmayı beklememelidir. Çünkü bu ameliyat, bir insanın kendisine yapacağı en iyi yatırımlardan birisidir ve bu yatırım ne kadar erken yaşlılık döneminde yapılırsa o kadar uzun süre keyfi sürülür.

Yüz germe ameliyatı olmak demek ağzınızın gerilmesi-açılması, yüzünüzün çekilmesi demek değildir. Doğal yüz germe ameliyatı olmaya karar verirken, konusunda uzman emin ellere yüzünüzü emanet ederseniz, alacağınız sonuçlar da son derece tatmin edici ve doğal olacaktır.

Ben bir Yüz cerrahı olarak, yüz germe ameliyatı için başvuru yapan hastaların her birine aynı hassasiyetle yaklaşıyorum ve bu operasyonları bir sanat eseri inşa etmeye benzetiyorum. Hastalarımızın nezdinde bir zaman makinesi gibi onları 15 yıl öncesinde çekildikleri fotoğraftaki hallerine döndürmeyi amaçlıyoruz.

Ameliyat detayları ise şu şekilde seyrediyor. Yüz germe ameliyatı için bir kaç farklı yöntem uygulanmaktadır. Yöntemin seçimi hastanın sağlık durumu, yaşı, cinsiyeti, hastanın yüzünün yaşlanma derecesi, cildinin durumu ve anatomik yüz yapısının özellikleri detaylıca gözden geçirilerek yapılıyor. Hastanın yaşlanma ve sarkma derecesine göre de ameliyatın genişliğine karar veriliyor.

Peki ya burun estetiği? Bu aralar ameliyatsız burun estetiği popüler. Bu, nasıl oluyor? Hiçbir cerrahi müdahale olmadan burun eski haline dönmeden kalabiliyor mu?

Herkes çok kolay bir şekilde yüzünde, burnunda, vücudunda değişikliğe sahip olup, hem hızlıca iyileşmek, hem de risk almadan ve hastaneye uğramadan çok az maliyetle bu işin üstesinden gelmek istiyor. Bunu istemekte elbette kendilerince haklılar. Yüzde veya ciltte çok basit uygulamalar ile istenilen güzelliğe ve mutlu sona ulaşabilmek mümkün. Ancak söz konusu olan şey burun estetiği ise, durum farklı bir noktaya geliyor.

Eğer burnunuz büyük ise, bunu ameliyatsız bir şekilde küçültme şansınız yok. Yapılacak hiçbir işlem; büyük, kemerli, eğri ya da asimetrik bir burunu küçültemez veya düzeltemez. Ameliyata ihtiyaç olmadan daha güzel bir görünüm elde etme, burunda var olan hafif bir çöküntü, kavis, asimetri, milimetrik düzensizlikler, pürüzler gibi durumlarda geçerlidir. Bu bölgelere dolgu yaparak daha düzgün ve güzel bir görünüm sağlanabilir. Dolayısıyla ameliyatsız burun estetiği, en sık bu nedenlerle yapılır.

Bir de ip ile yapılan burun askılama yöntemleri var. Bu da büyük bir ameliyat değil ancak yine de cerrahi bir işlem gerektirir. Küçük bir delik yardımıyla burnun içerisine ipler sokulur ve bu ipler yarımıyla burun ucu biraz daha kaldırılır. Ancak bu işlem ömür boyu kalıcı olmamakla beraber, başarısı diğer cerrahi işlem kadar etkili değildir ve büyük değişiklikler yaratmaz. Dolayısıyla burun ameliyatlarına alternatif olarak ameliyatsız burun estetiği diye bir şey söz konusu değildir. Sadece küçük noksanlıkları giderilecek müdahaleler vardır.

Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz ve başınıza gelen en ilginç olay nedir?

14 yıldır (2003’ten bu yana) doktorluk mesleğini icra ediyorum. Aslında bu 14 yıl içerisinde karşılaştığım hastaların hemen hepsinin ilginç hikayeleri var ancak bunları anlatmaya kalksak sayfalar yetmez. Dolayısı ile buna tek bir vaka ile cevap vermek çok zor. Ancak bu soruya insanlarımızın izlediği dizilerden ne kadar etkilendiğine dair toplumsal bir örnek verebilirim. Yıllar önce asistanlık yaptığım dönemde Kurtlar Vadisi dizisindeki şiddet sahnelerinden etkilenen ve şiddeti çevresindekilere uygulayan çok vaka ile karşılaştım. O dönem, dizinin başrol karakterlerinden birisinin boyun kesme sahnesinden sonra bir hafta içinde acil servise en az 4-5 boyun kesme vakası gelmişti.. Boynu kesik halde gelen hastalara çok fazla dikiş attığımı hatırlıyorum.

Erkeklerin estetik ameliyatlara ilgisi nasıl?

Genç ve güzel bir yüz, bilinenin aksine sadece kadınların değil, erkeklerin de ihtiyaç duyduğu değişimlerin başında geliyor. Bu nedenle son dönemde erkeklerde özellikle burun estetiği ameliyatı taleplerinde patlamalar yaşanıyor. Erkeklerde burun ameliyatı, estetik görünüm açısından tercih edildiği gibi, nefes almak konusunda zorlanma gibi sağlık sorunlarını giderme amaçlı da uygulanmaktadır. Erkek ve kadın burun yapıları, estetik ve anatomik açıdan büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle erkekler burun estetiği ameliyatını gerçekleştirecek hekimi seçerken, sonucun hekimin bilgi ve deneyimiyle doğru orantılı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalılar.

Botoks ve dolgu işlemleri, daha az cesaret gerektiren işlemler. Bir kadın en erken kaç yaşında botoks yaptırmalı?

Botoksun nereye uygulandığı ile ilgili bir durum. Botoks migren tedavisinde kullanıldığı gibi kırışıklıkları gidermek için ya da terleme sorununu gidermek için koltuk altına da uygulanabilir. Bu nedenle tam bir yaş aralığı vermek doğru olmaz. Ancak botoksun kullanım amacı kırışıklık gidermek için ise, 35-45 yaş aralığı en uygun zamandır. Kırışıklıklar yüze tam anlamıyla yerleşmeden ve kalıcı olmadan müdahale edilmiş olur.

Estetik müdahalelerde karşı olduğunuz bir şey var mı?

Estetik ameliyatlarının sonuçlarının hastalara doğal bir görünüm kazandırmasından yanayım. Bundan 10 yıl önce sıkça rastladığımız ‘hokka burunlu’, konuşurken mimiklerini bile kullanamayan insanlar yerine, artık hem operasyonlar ile gençleşen hem de buna rağmen gayet doğal görünen yüzler olmalı. Estetik uygulanan bölgenin doğallığını kaybetmesi ve fonksiyonel özelliklerini yitirmesi doğru değil. Yanlış uygulamalar sonucu hokka burunlar ile dolaşıp nefes alamayan ya da gergin ve biyonik gibi görünen yüzlü insanlara sıkça rastlıyoruz. Bu nedenle estetik müdahalelerde sonuç hem doğal hem de fonksiyonel olmalı.

Women’s Health okuyucularına vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır?

Güzellik endüstrisi, 50 milyar dolarlık ekonomi hacmi ile dünyanın en büyük endüstrilerinden birisi olmakla beraber, kadına ve güzelliğe hizmet eden, ucu bucağı görünmeyen dev bir sektör. Bunun içerisinde ojeden tutun, epilasyon makinelerine kadar, saymakla bitmeyecek ölçüde ürün ve işlem söz konusu ve hem bu endüstri içerisindeki ürün gamları hem de teknolojik yenilikler anbean gelişiyor ve değişiyor. Sağlık alanında çalışan hekimler ise bu sektörün çok küçük bir kısmında yer alıyor. Bu sektör, büyük oranda endüstriyel şirketleri içeriyor. Bu pastadan çok büyük dilimler alan, ticari kaygılarla, hasta sağlığından daha da önce, sadece para kazanmak arzusuyla hareket eden oyuncular, bu piyasayı kirletiyor. Gerçek anlamda başarılı ve etkili olmayan birçok işlem ve ürünü bugün piyasada görebiliyoruz ve tüm bunlar halkı yanıltıyor. Derginizin okuyucularına en önemli tavsiyem şudur ki; vücutlarına yaptıracakları herhangi bir işlem öncesinde, mutlaka ama mutlaka güvenilir bir hekime danışmalılar. Bu işin uzmanı bir hekimden bilgi ve yönlendirme almadan, piyasadaki faydasız yöntemlere başvurmamalılar. İyice araştırmalı ve tamamen hekimlerinin kontrolünde ve yönlendirmelerinde göre hareket etmeliler.



