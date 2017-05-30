GÜZEL KOKMAK İÇİN…





Egzersiz kıyafetlerin onları yıkadıktan sonra bile sanki üstlerinde kokarca gezinmiş gibi mi kokuyor? Teknik tasarımlar seni kuru tutmak adına teri emdiği gibi kokuyu da içine hapsedebilir. Ve sentetik kumaşların bakımı ekstra özen gerektirir çünkü bu tarz dokumalar mikropları daha fazla barındırma eğilimindedir. Haydi, onları nasıl temiz tutacağına bakalım!

Egzersiz Sonrası

Egzersiz kıyafetlerini -fazla terlememiş bile olsan- her kullanım sonrası yıkamalısın. Ancak onları kirli sepetine fırlatmadan önce birkaç saat havalandır. Nemli, karanlık yerler bakterilerin gelişmesine davetiye çıkarır, kötü kokuyu şiddetlendirir.

Yıkamadan Önce

Ter kıyafetlerin iç kısmına nüfuz ettiği için yıkamadan evvel kıyafetlerini ters çevir. Ayrıca önerilenden fazla miktarda deterjan kullanma. Fazla kullandığın zaman kıyafetlerinin üstünde tortu kalır, bu da zamanla kokunun daha fazla emilmesine sebep olur.

Yıkama Sonrası

Koku testi yap. Kıyafetlerin ferah kokmak yerine hâlâ kötü kokuyorsa, tekrar yıka. Kurutma makinesinde ya da kapalı alanda kurutuyor olmak da kokunun liflere hapsolmasına sebep olabilir.

Kaynak: Whirlpool Ev Bilimi Enstitüsü’nden Çamaşır Uzmanı Mary Zeitler

