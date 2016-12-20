GÜNÜNÜZÜ MAHVEDECEK 5 SABAH HATASI





Sabahları uyanmak zaten başlı başına bir dert, bir de yaptığın bazı stratejik hatalarla gününü mahvediyorsun. Seni bunlardan kurtarmak için Women’s Health olarak imdadına yetişiyoruz.

MAĞARADA UYANIYORSUN

Yataktan kalkıp hızla duşa girip banyoya giriyorsan ve sonra ofise koşturuyorsan öğle saatine kadar gün ışığından pek de yararlandığın söylenemez. Northwestern Üniversitesi Feinberg Okulu’nun yaptığı bir araştırma, sabah ışığını kaçıranların vücut kitle endeksi, sabah ışığı alanlara göre çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

SU İÇMİYORSAN…

Eğer sabahları su içmiyorsan, günün devamında dehidrasyon sorunu yaşayacağını söylemeliyiz. Vücudunun nemsiz güne başlaması kadar kötü bir şey yok. Cildinin yeni güne tazelenerek başlaması, bol sudan geçiyor, unutma. Yorgunluk hissinden ve negatiflikten kurtulmak için güne en az iki bardak su içerek başla. Su içtiğin zaman vücut dengeni koruyacağını, daha enerjik ve daha mutlu olacağını unutma.

BOŞ MİDE KABUSU

Sabah kahvvaltısı önemlidir. Boş mideyle öğle saatini bulursan hem çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşır hem de olumsuz düşüncelerin kucağında kendini bulabilirsin. Güne sıkı bir kahvaltıyla başlarsan öğle yemeği için duyduğun açlık hissinden ve çok yemekten kurtulursun. Beyninin daha iyi çalışması için kahvaltıyı kaçırma!

PROTEİNSİZ OLMAZ

Yulaf ezmesi ve/ya muz, seni ancak birkaç saat idare eder. Eğer öğle ya da akşam yemeğine kadar bekleyip hiç protein almazsan bu, kaslarının gelişimi açısındna hiç de iyi olmaz. Teksas Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre üç öğünde 30 gram protein alan kişilerin, aynı miktarı sadece akşam yemeğinde alanlara göre kaslarında yüzde 25 daha fazla protein sentezi oranına rastlanmış. Men’s Health Beslenme Uzmanı Mike Roussel, kahvaltı için şu öneride bulunuyor: Üç yumurta ve 4 yumurta beyazıyla çırpılmış 2/3 bardak yulaf ezmesinde 36 gram protein bulunuyor.

TRAFİK SORUNSALI

Eğer iş yerin evine uzak bir yerdeyse ve o araçtan bu araca sürükleniyorsan ve zamanının çoğunu trafikte kaybediyorsan üzgünüz, epey zor bir hayat! Çoğu insan hayatını böyle yaşıyor. Türkiye’de, hele ki İstanbul’da bundan sakınmak pek mümkün değil. Ya işi evine ya evini işine yakın seçeceksin! Başka bir formülü yok.

MUTLU OLMAYA ODAKLAN

Her ne kadar uzun yolculuklar yapsan da sabahları, eğer direksiyon başında sen yoksan yanına bir kitap al, seni en rahatlatacak, sana en huzur verecek olanı. Eğer ki direksiyon başındaysan sevdiğin müziklerden bir albüm hazırla kendine ya da en sevdiğin radyo kanalını bul ve müziklerini hep oradan dinle. Bazı alışkanlıklar insanı mutlu etmeye yeter. Sen yeter ki küçük şeylerin tadını çıkarmayı dene.

