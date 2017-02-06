GÜNÜN ÖZEL HAREKETİ: YARIM PLANK





Eğer plank hareketini tam olarak yapamıyorsan Women’s Health’in önerisiyle bu zor hareketi kolaylaştırabilirsin. Nasıl mı? İstersen önce Plank hareketi nedir, ona bi’ bakalım! Ne işe yarar, nasıl yapılır?

İlk başta kolay gibi görünen ancak uzun süre yapması oldukça zor olan bir karın egzersizi olan PLANK, tüm karın kasını çalıştırır. Boyun, sırt, bel, göğüs ve ön/arka bacak kaslarını güçlendirir; duruş bozukluklarını düzeltir. Omzun geride, göğüslerin yukarıda olmasını sağlar. En güzel yanı ise her yerde yapılabilir olmasıdır.

Bu hareketi yapman için düz bir zemine ihtiyacın var. Öncelikle şınav çeker gibi uzanman gerekiyor. Dirsekler yerde, omuz genişliğinde açıktır. Eller birleştirilebilir veya yerde serbest kalabilir. Ayaklar tıpkı şınav pozisyonundaki gibi parmak uçlarında olmalı. Bacakların genişliği çok önemli değil ancak omuz genişliğinde açmak, dengeyi sağlayabilmek açısından daha sağlıklı.

Plank hareketini yaparken vücut topuklardan başa kadar gergin ve düz olmalı. Hareketten verim alabilmek için vücudun düz olması oldukça önemli.

EĞER BU HAREKETİ YAPAMIYORSAN… YARIM PLANK HAREKETİ YAP

Eğer birkaç kere deneyip beceremediysen üzülme! Plank yapmanın kolayı var; yine plank pozisyonu al. Düz köprü kurar gibi ayakların yere paralel, avuç içlerin yere tam bassın. Ardından belini yukarı çekerek (asla yüklenmeden; zarar vermeden) sırasıyla kollarınla dizlerine uzanıp değmeye çalış.



